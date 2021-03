Landrat verlangt Statistik – Auch Migranten sollen vor Corona geschützt werden Das Baselbieter Parlament hat einen SVP-Vorstoss überwiesen, der auf spezifische Massnahmen zugunsten dieser Bevölkerungsgruppe zielt. Thomas Dähler

SVP-Fraktionschef Peter Riebli gewinnt im Landrat eine Mehrheit für nähere Abklärungen zur Corona-Betroffenheit von Migrantinnen und Migranten. Foto: Lucia Hunziker

Die Baselbieter Regierung klärt mit einer anonymen Erhebung ab, wie gross die überproportionale Belegung der Covid-Stationen in den Spitälern durch Migrantinnen und Migranten oder Personen mit Migrationshintergrund ist. Mit dem Ja zu einem Vorstoss von SVP-Fraktionschef Peter Riebli hat der Landrat der Regierung einen entsprechenden Auftrag erteilt. Ausserdem soll die Regierung auch die Gesundheitsdirektorenkonferenz auffordern, in der ganzen Schweiz auf entsprechende Daten zu drängen.

Der Vorstoss nimmt die Antwort der Regierung in der Fragestunde des Landrats vom Januar auf. «Der Regierungsrat ist bereit, weitere Statistiken ausarbeiten zu lassen, wenn sie der Festlegung spezifischer weiterer Massnahmen dienen.» In dem vor zwei Wochen eingereichten Postulat weist die SVP-Fraktion darauf hin, dass in verschiedenen Ländern dieselbe Problematik erkannt und angegangen wird.