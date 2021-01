Ebenfalls wegen Corona-Mutation – Auch Lauberhorn-Ersatz Kitzbühel muss Rennen absagen Zuerst sprangen die Österreicher hilfsbereit ein und übernahmen den Lauberhorn-Weltcup. Doch wegen der Virus-Mutation macht nun auch Kitzbühel einen Rückzieher.

Auch die Region Kitzbühel ist von der Corona-Mutation betroffen. Foto: Keystone

Zuerst das Lauberhorn, nun Kitzbühel: Genau wie der Weltcup in Wengen müssen nun auch die Rennen in Kitzbühel abgesagt werden. Zumindest die beiden geplanten Slaloms vom Samstag und Sonntag werden nicht stattfinden, wie es mit den geplanten Wettkämpfen in der Woche darauf weitergeht, ist noch nicht klar. Dies teilte der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit.

Der Entscheid sei «aus Sicherheitsgründen» erfolgt. Denn auch im ganzen Tirol und in Kitzbühel breitet sich die britische Mutation des Coronavirus aus, eine Durchführung des internationalen Events wäre zu gefährlich.

lai