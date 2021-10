Abschied nach über 20 Jahren – Auch Josef Zindel wird den FC Basel verlassen Seit 2001 ist Josef Zindel in verschiedenen Funktionen für den FC Basel tätig. Der Club wird den Vertrag mit dem 68-Jährigen auf den nächsten Sommer hin kündigen. Tilman Pauls

Clubhistoriker Josef Zindel wird den FC Basel im nächsten Sommer nach 20 Jahren verlassen. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Beim FC Basel ist es in den letzten Wochen nicht nur innerhalb der 1. Mannschaft zu zahlreichen Änderungen gekommen. Die neue Clubführung rund um David Degen und Dani Büchi hat in vielen Bereichen eingegriffen und dabei auch vor bekannten Namen nicht haltgemacht. «Es gibt so viele heikle Themen und heilige Kühe, wie wir sie so schön nennen», sagte Büchi in einem Interview mit der BaZ, «aber ich kann der heiligen Kuh deshalb ja nicht zuwinken und sagen: Mach weiter so!»

Weiter nach der Werbung

Clublegende Massimo Ceccaroni ist von den Umstrukturierungen ebenso betroffen wie die Clubärzte Felix Marti, Markus Weber und Markus Rothweiler, die vor dem Klassiker gegen den FCZ verabschiedet wurden. Auch der ehemalige Goalie Franco Costanzo ist nicht länger Teil des Clubs. Und der nächste Abgang eines langjährigen Mitarbeiters wird im nächsten Sommer folgen: Josef Zindel wird den FC Basel verlassen.

Ein Bericht des «Blicks» deckt sich mit den Informationen der BaZ. Und der Club hat die entsprechende Anfrage bestätigt: Der Vertrag mit Zindel werde so gekündigt, dass dessen Anstellung Mitte des nächsten Jahres auslaufe. Zindel war – nachdem er zwischen 1982 und 1996 für die BaZ gearbeitet und dabei natürlich über den FCB geschrieben hatte – zwischen 2001 und 2013 als Kommunikationschef für den Club tätig. Bis zuletzt war er noch immer als Redaktor und Kolumnist des «Rotblau-Magazins» sowie als Clubhistoriker tätig.

Diese Tätigkeit als Historiker könne Zindel laut Angaben des Clubs auch über den Sommer hinaus ausführen. Nach 20 Jahren beim Club dann jedoch nicht mehr als Festangestellter des FC Basel.

Fehler gefunden?Jetzt melden.