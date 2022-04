Wartezeit noch immer über eine Stunde – Auch in der Nacht Stau vor dem Gotthardnordportal Am Freitagmorgen betrug der Stau vor dem Gotthardnordportal noch acht Kilometer. Die Wartezeit betrug gegen vier Uhr morgens eine Stunde und 20 Minuten.

Der Stau vor dem Gotthardnordportal hat zwar abgenommen, sich aber nicht aufgelöst. imago images/Geisser

Der Stau vor dem Gotthardnordportal hat in der Nacht auf Karfreitag zwar abgenommen, allerdings hat er sich nicht aufgelöst. Während er am Donnerstagabend noch bis zu 12 Kilometer betrug, reduzierte er sich gegen Morgen auf 8 Kilometer.

Die Wartezeit betrug ab 4 Uhr noch eine Stunde und 20 Minuten, wie dem TCS-Verkehrsinfo entnommen werden konnte. Während den Spitzenzeiten am Gründonnerstag am Mittag standen die Reisenden über zwei Stunden im Stau. Viasuisse erwartete, dass sich die Kolonne spätestens um 6.00 Uhr am Karfreitag wieder ausdehnt.

In Biasca wurde am Donnerstag die Sommermarke von 25 Grad geknackt

Im Tessin lockt während der Ostertage sommerliches Wetter. Erstmals in diesem Jahr wurde am Donnerstag in Biasca die Sommermarke von 25 Grad geknackt, wie Meteonews am Donnerstag auf Twitter schrieb. Am Samstag erwartet SRF Meteo stellenweise gar 26 Grad. Am Sonntag und Montag dürften die Temperaturen dann trotz Sonnenschein leicht sinken.

Bei der Rückreise nach Norden erwartete Viasuisse für Ostermontag zwischen 12.00 und 21.00 Uhr am meisten Verkehr vor dem Gotthardsüdportal. Um lange Wartezeiten zu umgehen, riet Viasuisse frühmorgens oder am Abend nach 22.00 Uhr durch den Gotthardtunnel zu fahren.

