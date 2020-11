Zwei unterschiedliche Mundart-Schreibweisen: Das Baselbieter Wörterbuch aus dem Jahr 2001 und die Neuerscheinung «Baselbieterdütsch». Foto: Jan Amsler

Als ich vor kurzem Geburtstag hatte, bekam ich per Whatsapp Glückwünsche von Freunden aus der ganzen Schweiz. Da man heute auf Mundart schreibt, kamen die Nachrichten trotz ähnlichen Inhalts ausgesprochen vielseitig daher. Mein Favorit stammt aus dem Luzernischen: «Ech wönsche der vell Glück ond Gsondheit!»

Das Schöne ist ja, dass sich die unterschiedlichen Dialekte auch im Geschriebenen widerspiegeln. Dies bedingt aber, dass man die Wörter so schreibt, wie man sie hört – also phonetisch. In den beiden Basel gibt es hierfür die Wörterbücher des Christoph-Merian-Verlags. Das Problem: Das Baselbieter Wörterbuch aus dem Jahr 2001 hält sich so penibel an die Phonetik, dass man beinahe ein philologisches Studium braucht, um die Texte lesen zu können. So heisst der Kilometer auf Baselbieterdeutsch etwa Kchyylomeeter, die Italienerin Yteliäänere.

Vreni Weber-Thommen aus Gelterkinden, eine hervorragende Geschichtenerzählerin und Mundart-Kolumnistin, bemängelt diese Düpflischysser-Schreibweise. In ihrer neusten Publikation «Baselbieterdütsch», soeben im Baselbieter Kantonsverlag erschienen, stellt sie deshalb einen Gegenvorschlag auf. In ihrer Schreib-Tradition (nach Karl Tschudin) orientiert man sich an der Standardsprache, also am Hochdeutschen.

Wie würde Pedro Lenz «eusi Gmein» vorlesen?

Ich bin mit Vreni Weber-Thommen einverstanden, wenn sie schreibt: «Man darf und soll Kompromisse eingehen.» Doch sie geht zu weit. Ein Beispiel: Während der Oberbaselbieter Gemeindepräsident im Vorwort des neusten Dorfblatts «öisi Gmäin» schreibt und sich dabei an die Phonetik hält, plädiert Weber-Thommen für «eusi Gmein». Warum der Gemeindepräsident hier aber alles richtig macht und die Mundartforscherin falschliegt, zeigt sich, wenn wir uns vorstellen, dass der Berner Poet Pedro Lenz zufälligerweise das Baselbieter Dorfblatt in die Finger bekommen würde. Wie würde er «eusi Gmein» vorlesen? Ja, genau: Es wäre ein Kauderwelsch, weder Bern- noch Baselbieterdeutsch; weil er als Berner nicht fähig ist, «äi» auszusprechen. Das kriegt er erst recht nicht auf die Reihe, wenn dort noch «ei» geschrieben steht.

Aber «öisi Gmäin» ist für jeden Leser, unabhängig seiner Herkunft, aussprechbar, und man kann sich den Baselbieter Dialekt vorstellen, selbst wenn man noch nie in unserem schönen Ländli zwischen Schöönebuech und Ammel gewesen ist. Diesen Mangel kann Vreni Weber-Thommens Kompromiss-Schreibe niemals beheben. Kommt hinzu: Wird dann etwas tatsächlich als «e-i» ausgesprochen, soll man laut Weber-Thommen ein «y» verwenden, zum Beispiel «gscheyt» oder «Freyheit». Nach dieser Logik könnten die Berner das «i» fast aus ihrem Mundart-Alphabet streichen – «weysch, wien i meyn?»

Vreni Weber-Thommen hat schon recht: Wenn wir uns auch in der Mundart an die hochdeutschen Regeln halten, liest das in unserer Region niemand falsch. Und ja, die streng phonetische Schrift ist wirklich schwere Kost. Aber der Preis für den weberschen Kompromiss ist zu hoch. Heute tauscht man sich eben weit über die Kantonsgrenzen hinaus in Mundart aus, wie meine Geburtstags-Glückwünsche zeigen. Wer die Vielfalt der Dialekte nicht nur im Gesprochenen, sondern auch im Geschriebenen wiederfinden will, kommt deshalb nicht um eine phonetische Schreibweise herum.