Es geht um die Hauptstrasse – Auch in Binningen wird über Tempo 30 gestritten Der Gemeinderat will wegen Lärmproblemen eine Temporeduktion. Bürgerliche Politiker sind entsetzt. Rolf Zenklusen

Hier sollen Fahrerinnen und Fahrer runter vom Gas. Archivfoto: Henry Muchenberger

Der Binninger Gemeinderat will prüfen, ob in der Hauptstrasse die Geschwindigkeit reduziert werden kann. «Wir haben dort ein massives Lärmproblem. Direkt betroffen sind rund 1000 Personen», erklärte SP-Gemeinderätin Caroline Rietschi am Montagabend im Einwohnerrat.

Dementsprechend hat der Gemeinderat beim Kanton ein Gesuch für die Einführung von Tempo 30 zwischen dem Dorenbachkreisel und dem Kronenplatz eingereicht. In wenigen anderen Gemeinden hat der Kanton bereits Temporeduktionen bewilligt.

Weiter nach der Werbung

Aufruhr unter Bürgerlichen

Einige bürgerliche Politiker reagierten entsetzt auf das Gesuch: Im Einwohnerrat wurden gleich vier Vorstösse eingereicht. Roman Oberli (SVP) intervenierte am gleichen Tag mit einer Anfrage und einer dringlichen Motion. In der Anfrage fordert er, das Gesuch zurückzuziehen. In der Motion schreibt er: «Es entsteht der Eindruck, dass der Gemeinderat insbesondere bei umstrittenen Themen eine öffentliche Diskussion vermeiden und die ideologischen Mehrheitsverhältnisse innerhalb des Gemeinderates ausnutzen will.»

Daniel Zimmermann (FDP) fragt in einer Interpellation unter anderem, ob der Einwohnerrat über die Pläne für Tempo 30 und die verkehrspolitische Haltung des Gemeinderates in einem «Mitwirkungsprozess» orientiert werde. Einwohnerratspräsident Sven Inäbnit (FDP) legte eine dringliche Motion vor. Darin fordert er, ein Antrag an den Kanton könne nur nach Beschluss des Einwohnerrates erfolgen, und dieser müsse dem fakultativen Referendum unterstellt werden. Sonst schaffe der Gemeinderat mit seinem Antrag ein Fait accompli, kritisiert Inäbnit.

Oberli und Inäbnit wollten ihre Motionen als dringlich erklären und sofort behandeln lassen. Die dafür nötige Zweidrittelmehrheit kam nicht zustande, da SP, Grüne/EVP und Mitte/GLP die Dringlichkeit ablehnten. «Materiell können wir keine Dringlichkeit erkennen», sagte Stephan Appenzeller (SP).

Entscheiden wird der Kanton

Damit wollten sich die Freisinnigen nicht abfinden. Daniel Setz (FDP) sagte in einer Fraktionserklärung: «Wir erwarten, dass der Gemeinderat die Motion zügig behandelt und dem Einwohnerrat unterbreitet.» Darauf erwiderte Thomas Schwarb (Grüne): «Einen demokratisch entstandenen Entscheid infrage zu stellen, ist einem Mitglied dieses Rates nicht würdig.»

Da deren Dringlichkeit abgelehnt wurde, geht der Gemeinderat erst in einer späteren Sitzung auf die Motionen Oberli und Inäbnit ein. Auch die Interpellation Zimmermann wird später behandelt. Nicht so die Anfrage Oberli: Sie wurde wie üblich sofort beantwortet. Der Gemeinderat schreibt, die Mehrheit der Bevölkerung stufe die Verkehrs- und Lärmbelastung in der Hauptstrasse als kritisch ein. «Der Gemeinderat nimmt die Anliegen der Bevölkerung ernst und prüft Möglichkeiten, diesem Missstand zu begegnen.»

Für eine abschliessende Beurteilung brauche es eine Prüfung der Auswirkungen von Tempo 30 auf den ÖV und auf allfälligen Ausweichverkehr auf angrenzende Gemeindestrassen. Die Hauptstrasse sei eine Kantonsstrasse, also werde der Kanton darüber entscheiden, betont der Gemeinderat.

Fehler gefunden?Jetzt melden.