Aggressive Covid-Mutation – Auch in Basel liegen mehr «Jüngere» auf der Intensivstation Das Alter der schwer erkrankten Corona-Patienten ist gesunken. Das hat nicht nur mit der Durchimpfung der älteren Bevölkerung zu tun. Dina Sambar

Ärzte und Pflegende kümmern sich um Covid-Patienten in einer Intensivstation im Universitätsspital Basel. Foto: Peter Klaunzer/Keystone

Die massive zweite Corona-Welle vom Herbst ist überstanden. Sowohl in der Region wie auch national bewegen sich die Fallzahlen stabil auf einem relativ tiefen Niveau. Trotzdem gibt es eine Beobachtung, die für die jüngeren, ungeimpften Bewohner nicht besonders gut ist. «Für Junge ist das Risiko, schwer an Covid zu erkranken, zurzeit so hoch wie noch nie», schlussfolgert das Daten-Team dieser Zeitung nach einer Analyse der aktuellen nationalen Zahlen.

Basel-Stadt liefert zwar fast täglich die Zahl der Spital- und Intensivpatienten. Eine detaillierte Auswertung der verschiedenen Alterssegmente kann Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartementes (GD), ad hoc jedoch nicht liefern. «Der Altersdurchschnitt der Covid-19-Patientinnen und -Patienten auf den Intensivpflegestationen ist im Vergleich zu den früheren Wellen gesunken», bestätigt sie jedoch den Trend. Im Universitätsspital liege der Altersmedian bei 59 Jahren. Auf den Intensivstationen des Universitätsspitals Basel und des St. Claraspitals ist die Mehrheit der Patienten über 50 Jahre alt.