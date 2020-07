Grossbrand in Laufen – Auch Elsässer und Zürcher staunten über den Rauch Beim riesigen Feuer in Laufen kam es am Freitag zu entsprechender Rauchentwicklung. Die grauen Schwaden stellten unter anderem Menschen in Zürich, im Aargau und Elsass vor Rätsel. Simon Bordier

Meteo Schweiz hat die Vorwärtstrajektionen der Rauchfahnen aus Laufen nachgezeichnet. Screenshot: Twitter/MeteoSchweiz

Der Grossbrand auf dem Industrieareal in Laufen hat am Freitag weit über das Baselbiet hinaus Aufsehen erregt: Nach dem Ausbruch des Feuers kurz nach 3 Uhr morgens kam es zu einer starken Rauchentwicklung; die Schwaden verteilten sich am Himmel und waren nach Sonnenaufgang aus mehreren Dutzend Kilometern Entfernung sichtbar.

So vermeldete Meteo Schweiz am Freitagmorgen, dass man die Rauchfahne von verschiedenen Wetterstationen aus gesichtet habe: zum einen auf der Webcam am St. Chrischona in Bettingen (rund 20 Kilometer Entfernung von der Brandstelle), zum anderen am 80 Kilometer entfernten Flughafen Zürich-Kloten. Zudem hielten Privatpersonen in verschiedenen Deutschschweizer Kantonen Ausschau nach grauen Schleiern und wurden zum Teil fündig. So etwa @Kusiii aus dem aargauischen Bellikon.

Im Elsass klärte ein Twitter-Benutzer seine Landsleute und insbesondere die Autofahrer über den Grossbrand auf: «Sie waren heute Morgen auf der A35 zwischen Colmar und Saint-Louis unterwegs und gewisse Formen am Himmel kamen Ihnen rätselhaft vor? Tatsächlich, es handelt sich um eine Rauchwolke aus einem brennenden Industrielager in Laufen.»