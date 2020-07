Noch ein Schlag für Flughafen-Standort – Auch Gategroup streicht hunderte Jobs Nach SR Technics wird heute bereits der zweite grosse Stellenabbau bekannt. Es trifft die Angestellten des Flug-Verpflegers Gategroup. Konrad Staehelin

Harte Einschnitte: Gategroup muss sparen und baut Hunderte Stellen ab. Foto: Thomas Egli

Jetzt geht’s Schlag auf Schlag in der Schweizer Luftfahrt: Nachdem diese Zeitung am Mittwochmorgen bekannt gemacht hat, dass der Technikdienstleister SR Technics rund 500 Stellen abbauen wird, kündigt nun auch der Caterer Gategroup Streichungen im grossen Stil an. Wie diese Zeitung von einer vertrauenswürdigen Quelle erfahren hat, hat die Konzernspitze ihre Mitarbeiter am späten Mittwochmorgen an einem sogenannten Townhall Meeting über entsprechende Massnahmen informiert. Gategroup selber wollte auf Anfrage nicht unmittelbar Stellung nehmen, versprach aber für später eine entsprechende Information.