Umbau am Rheinweg – Auch Esther Keller baut Parkplätze ab Nahe der Dreirosenbrücke eliminiert das Baudepartement 17 Parkplätze. Wo Autos standen, sollen bald Steinkorbmauern, Pflanztröge und Bänke montiert werden. Ein neuer «Begegnungsort» am Rheinufer – ist das nötig? Martin Furrer

17 Parkplätze sollen hier am unteren Rheinweg zwischen Bläsiring und Offenburgerstrasse verschwinden. Foto: Martin Furrer

Was der abgetretene Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels (SP) einst begonnen hat, führt seine Nachfolgerin Esther Keller (GLP) getreulich weiter: die Politik des Abbaus von Parkplätzen auf der Allmend. Seit Freitag ist die unendliche Geschichte des Verschwindens von Parkraum im Kanton Basel-Stadt um eine Episode reicher. Das Bau- und Verkehrsdepartement meldete: «Aus Parkplatz wird Aufenthaltsraum am Rhein».

Was ist geplant? Kellers Beamte im Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) werden den Platz am unteren Rheinweg, zwischen Bläsiring und Offenburgerstrasse, umfunktionieren. Ab Montag werde er «als Begegnungsort umgestaltet», heisst es in der Mitteilung. «Die grosse Asphaltfläche erhält eine lebendige Oberfläche mit verschiedenen Grautönen», ist zu lesen, und: «Zur Strasse hin werden Steinkorbmauern aufgestellt. Drei fest montierte Bänke, in der warmen Jahreszeit ergänzt durch vier Tisch-Bank-Garnituren, sollen zum Aufenthalt einladen. Fünf Pflanztröge werden zusätzlich für eine angenehme Atmosphäre sorgen.»