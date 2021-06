Der 14er wird auch weiterhin bei der Tramschlaufe unmittelbar nach Pratteln Dorf wenden. Foto: Dominik Plüss

Tramprojekte haben es schwer. Schiffbruch erlitten haben in der Vergangenheit die Vorlagen für ein Erlenmatt-Tram, für einen Margarethenstich und nun auch für die Verlängerung nach Salina Raurica. Besonders bitter ist dies für Regierungsrat Isaac Reber, dem nach der Velohochbahn nun schon das dritte Verkehrsinfrastrukturprojekt in den Händen missrät. Aber ohne Engagement gibt es nichts zu gewinnen. Ein 200-Millionen-Franken-Projekt, wie es die Verlängerung des 14ers für eine Trabantenstadt darstellt, die es in der Rheinebene erst noch zu bauen gilt, hätte besonders gut begründet werden müssen. Von Reber kam nichts.

Der Mehrheit der Baselbieter Bevölkerung will nicht einleuchten, weshalb ein teures, unflexibles Tram eine Retortenstadt befördern und erschliessen soll.

Weil die guten Gründe fehlen. Weshalb sollten internationale Baukonzerne auf grünen Äckern zwischen Autobahn und Kläranlage profane Wohn- und Gewerbebauten aus dem Boden stampfen? Weshalb soll das Tram, dieser für die Modere so unflexible und teure Verkehrsträger, eine solche Retortenstadt befördern und erschliessen? Das konnte der Mehrheit der Baselbieter nicht einleuchten. Zumal Pratteln auf weiteren Grossarealen Tausende von Menschen neu ansiedeln will, ohne dafür die notwendige Infrastruktur für den Individualverkehr zur Verfügung stellen zu wollen. Das Nein zur Tramverlängerung ist auch ein Nein zur Bauwut in Pratteln.

Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang die Diskrepanz zwischen der Bevölkerung und den Politikern, die einst nahezu geschlossen die Verlängerung der Linie 14 befeuerten. Sie alle haben den Meinungsumschwung in der Bevölkerung nicht wahrgenommen. Reber will nun sogar den Margarethenstich in Binningen gegen das Volksverdikt vom September 2017 durchdrücken. Er wird es nach der Abstimmung vom 13. Juni schwer haben.

