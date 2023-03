Zoff um Mobilfunk beim Gym Liestal – Auch der Rektor ist vom Vorgehen befremdet Die Swisscom will auf dem Dach des Schulhauses eine Mobilfunkanlage installieren. Der Kanton hat das Baugesuch dazu just während der Schulferien publiziert, wenn viele fort sind. Jan Amsler

Hoch frequentiert: 1400 Menschen gehen beim Gymnasium Liestal täglich aus und ein. Foto: Nicole Pont

Nein, dafür will Thomas Rätz nicht den Kopf hinhalten müssen. Der Rektor des Gymnasiums Liestal informiert am Montagabend die Schülerinnen und Schüler, die Lehrpersonen und den Schulrat in einer E-Mail und distanziert sich deutlich vom Vorgehen der Behörden.