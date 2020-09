Weil der Verein verschuldet ist, die Uefa ZSKA Sofia die Lizenz entzieht, der Club in Konkurs geht und mit Amateurfussballern in der dritten Liga neu anfangen muss, kommt es immer wieder zu Fanprotesten: Hier setzen sie das Hauptquartier des bulgarischen Fussballverbands in Brand.

Foto: Georgi Dimitrov/Keystone