Esther Keller wirbt für Rheintunnel – «Auch der Bahnausbau ist nicht klimaneutral» An einem Podium stellte sich die Basler Bau- und Verkehrsdirektorin der Kritik von Klimaaktivisten. Dabei wirkte die Grünliberale beinahe wie eine Vertreterin der Autolobby. Alexander Müller

Esther Keller im Gespräch mit Moderator Dieter Kohler (rechts) und Richard Kocherhans vom Bundesamt für Strassen. Screenshot Youtube

Im Jahr 2040 soll der Rheintunnel Entlastung für die chronisch überlastete Basler Osttangente bringen. Dass der Autobahnausbau keine Minute zu früh kommt, macht Richard Kocherhans, der zuständige Filialleiter des Bundesamts für Strassen (Astra), am Mittwoch an einer Podiumsdiskussion in der UBS-Schalterhalle gleich zu Beginn deutlich: «Am liebsten wäre es mir, die Autos würden bereits morgen durch den Tunnel fahren können.»