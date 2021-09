Referendum gegen Covid-Gesetz – Auch bei einem Nein bleibt das Zertifikat noch monatelang gültig Die Abstimmung vom November kann das Gesetz nicht über Nacht ausser Kraft setzen. Das Bundesrecht ist da klar. Edgar Schuler

Das Covid-Zertifikat brauchte es beispielsweise für den Jungfrau-Marathon. Massnahmengegner wollen es nun aus der Welt schaffen. So schnell, wie sie sich das wünschen, geht das aber nicht. Foto: Andy Mettler

Sagt das Volk am 28. November Nein zum Covid-Gesetz, ist der Corona-Pass Geschichte – aber erst fast vier Monate später. Die vom Parlament am 19. März abgesegneten Änderungen im Gesetz bleiben auch bei einem Volks-Nein vorerst gültig. Davon betroffen ist auch der umstrittenste Teil des Gesetzes: das Covid-Zertifikat. Das bestätigte Gesundheitsminister Alain Berset (SP) am Montag vor den Medien in Bern.

Der Grund: Das Bundesrecht sieht vor, dass dringliche Gesetze trotz Referendum bis genau ein Jahr nach ihrer Verabschiedung im Parlament gültig bleiben. Das gilt auch für das Covid-Gesetz. Das sei dem Referendumskomitee bewusst, sagt dessen Sprecher Josef Ender. «Aber wir bedauern das natürlich.»

Gesundheitsminister Berset betonte vor den Medien, dass das Zertifikat im Inland nur so lange eingesetzt werde, wie es nötig sei. Je nachdem, wie sich die Situation entwickle, könne man die Massnahmen relativ schnell lockern. Der Einsatz im Inland ist vom Bundesrat heute schon nur bis zum 24. Januar vorgesehen. Berset hat mehrfach angedeutet, dass bei einer positiven Entwicklung die Zertifikatspflicht im Inland auch schon früher aufgehoben werden könnte.

«Das Zertifikat ermöglicht Stabilität und erlaubt es, das soziale und wirtschaftliche Leben während der Pandemie fortzuführen.» Bundesrat Alain Berset

Gegen die Neuerungen im Covid-Gesetz hatten mehrere massnahmenkritische Gruppen erfolgreich das Referendum ergriffen. Nach Ansicht des Referendumskomitees führt das Gesetz mit dem Covid-Zertifikat zu einer Spaltung der Schweiz und zu einer massiven Überwachung.

Abstimmung zum Covid-Gesetz Bundesrat hebt Vorteile des Zertifikats hervor Für ein stark vernetztes Land wie die Schweiz sei das Zertifikat «als Mittel fürs Reisen sehr wichtig», sagte Bundespräsident Guy Parmelin (SVP) an einer Pressekonferenz in Bern. «Das Zertifikat ermöglicht Stabilität und erlaubt es, das soziale und wirtschaftliche Leben während der Pandemie fortzuführen», ergänzte Berset. Das Zertifikat sei nicht diskriminierend: «Jeder hat die Möglichkeit auf ein Zertifikat, auch Ungeimpfte.» Reisen sind ohne Zertifikat möglich Bedeutet ein Nein zum Covid-Gesetz, dass Reisen ins Ausland erschwert oder sogar unmöglich werden? «Das ist Fake News», sagt Josef Ender, der Sprecher des Referendumskomitees. Für Reisen ins Ausland genüge schon heute ein Impf- oder Testnachweis.

Tatsächlich hält die EU fest: «Reisen sind auch ohne das digitale Covid-Zertifikat möglich.» Nicht geimpfte Personen müssten ihr Recht auf Freizügigkeit weiterhin ausüben können, gegebenenfalls aber mit Einschränkungen wie Testpflicht oder Quarantäne.

«Mit einer Einschränkung der Reisefreiheit zu drohen, ist pure Angstmacherei», sagt Komiteesprecher Ender. Er verweist zudem darauf, dass einzelne Bundesstaaten in den USA Impfpässe sogar verboten haben. «Der Bundesrat könnte bei Bedarf Covid-Zertifikate auf freiwilliger Basis ermöglichen, denn wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.»

