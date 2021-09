Auf Wasser und auf Land – So feiert das Tinguely-Museum seinen 25. Geburtstag Harassenstapeln für die Kleinen, Schiessen mit Pinsel und Bogen für die Grossen: Am zweitägigen Jubiläumswochenende gibt es Attraktionen für alle. Nathalie Reichel

Für das zehnminütige Feuerwerk wurde ein speziell zu diesem Anlass angefertigtes Schiffsgestell aus Holz angezündet. Foto: Pino Covino

Der mehrere Meter hohe Harassenturm wackelt gefährlich hin und her. Den Jungen, der draufsitzt, scheint das allerdings nicht zu beunruhigen. 25 Kisten hat er bereits aufeinandergestapelt, eine geht wohl noch. Oder etwa nicht? Der Junge nimmt die 26. Harasse, die ihm mithilfe eines Seils überreicht wird, sorgfältig in die Hand, steht auf und… Der Turm gerät für einige Millisekunden ins Wanken – und stürzt dann in die Tiefe. Die Zuschauerinnen und Zuschauer applaudieren, immer noch den Kopf in den Nacken geworfen, und beobachten, wie sich bereits das nächste Kind nach vorn drängelt, um auch noch dranzukommen.