«Gefragt ist mehr Nachhaltigkeit von jedem und jeder von uns»: «Tagesschau»-Moderatorin Andrea Vetsch. Screenshot: Schweizer Fernsehen SRF

In Afghanistan haben die Taliban ein «Ministerium für die Förderung der Tugend und die Verhinderung des Lasters» ins Leben gerufen. In der Schweiz ist es das Schweizer Fernsehen SRF in Zürich, das als Hüterin der Moral auffällt.