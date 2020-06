SC Bern kommt in die St.-Jakob-Arena – Attraktives Los für den EHC Basel In der ersten Runde des Schweizer Cups bekommen es die Basler mit dem SC Bern zu tun. Die Partie ist auf den 15. September terminiert. Robin Rickenbacher

Der EHC Basel, hier mit Niklas Maurenbrecher, darf sich auf einen Gegner aus der National League freuen. Foto: Dominik Plüss

Der 15. September dürfte ein Datum sein, das sich nicht nur die Fans des EHC Basel im Kalender schon einmal dick eintragen. Eishockey-Interessierte aus der ganzen Region dürften damit liebäugeln, sich den Abend vorerst freizuhalten. Es ist der Tag, an dem die erste Runde des Schweizer Cups ausgetragen wird. Die Basler sind nach einem Jahr Unterbruch wieder im Wettbewerb vertreten. Und haben sogleich einen äusserst attraktiven Gegner zugelost bekommen. Der SC Bern wird in der St.-Jakob-Arena antreten. «Die Affiche Basel gegen Bern kennt man eher aus dem Fussball. Der EHC Basel ist nicht aus der Region, womit das entsprechende Berner Hockeyfest ausbleibt. Aber Basel ist ein Traditionsclub, und es ist sicher interessant und spannend, nach längerer Zeit wieder einmal gegen den EHCB anzutreten», lässt Rolf Bachmann, oberster Sport-Verantwortlicher beim SCB, auf der Website der Berner verlauten. Beginnen soll das Spiel um 20.15 Uhr.

Dabei ist noch unklar, in welcher Form die Partie ausgetragen werden kann, ist die Situation im Herbst aufgrund des Coronavirus Stand jetzt schwer abschätzbar. Mut machen dürfte den Baslern, dass der Bundesrat vor Kurzem Grossveranstaltungen bis 1000 Personen wieder erlaubt hat, was bereits in der Super League zur Anwendung kommt. Somit besteht zumindest Grund zur Hoffnung, für die Cuprunde ein paar Tickets absetzen zu können. (ror)