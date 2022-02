Haftstrafe für Baselbieter Rabauke – Attacke gegen Gemeindepräsident: «Willsch e Chläpper oder e Fuscht?» In Tecknau hat ein 50-jähriger Mann dem Gemeindeoberhaupt ins Gesicht geschlagen. Auch deswegen muss er jetzt ins Gefängnis. Benjamin Wirth

Der Angeklagte habe dem Gemeindeoberhaupt gedroht, ihn zu schlagen. Foto: Keystone (Symbolbild)

Der 50-Jährige, der sich am Donnerstag wegen dreier Vorfälle vor dem Baselbieter Strafgericht zu verantwortet hatte, ist in der Region kein Unbekannter. Vor allem in seinem Wohnort, der Gemeinde Tecknau, sorgte er in den letzten Jahren für rote Köpfe: Laut einer Zeugin schüchterte er seine Mitmenschen immer wieder mit lautem, aggressivem Gehabe ein. «Bei uns kennt ihn jeder, viele haben Angst vor ihm», erzählte sie.