Kleine Rolle im Klimaschutz – Atomkraft verliert weiter an Boden Die Nuklearindustrie sieht die Kernenergie als Option gegen den Klimawandel und erwartet einen weltweiten Aufschwung. Die nackten Zahlen eines eben veröffentlichten Statusberichts zeigen aber ein ganz anderes Bild. Martin Läubli

Baustart war im August 2005: Das Kernkraftwerk Olkiluoto 3 in Finnland ist bis heute nicht am Netz. Foto: Beat Mathys

Es macht den Eindruck, als ob die Stimme der Nuklearindustrie zunehmend lauter wird, je näher die nächste Klimakonferenz in Glasgow im November rückt. «Der globale Ausstieg aus der fossilen Energie wird viel einfacher sein mit Kernenergie», sagte Rafael Mariano Grossi, Direktor der Internationalen Atomenergieagentur (IAEA), an der Generalversammlung im September. Die Kernkraft spielte bisher in der internationalen Klimapolitik eine untergeordnete Rolle. Sie galt bis dato nicht als Alternative zu den fossilen Energiequellen, mit der man Klimazertifikate generieren konnte. Die Internationale Energieagentur zeigte sich bereits vor zwei Jahren besorgt über die zunehmenden Pläne in den Industrieländern, aus der Atomkraft auszusteigen.