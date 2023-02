Gesprächsreihe im Sissacher Cheesmeyer – Astronomische und philosophische Gedanken zum Frieden Zufriedenheit und Freiheit sollen den Frieden fördern. Kombiniert allerdings mit der Bereitschaft, Kontroversen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Daniel Aenishänslin

Roland Buser, Annemarie Pieper und Ueli Mäder (von links) philosophierten zum Thema Krieg und Frieden. Foto: Daniel Aenishänslin

Können Astronomie und Philosophie zum Frieden beitragen? In der Gesprächsreihe «Für eine friedliche Zukunft» ging Moderator Ueli Mäder dieser Frage nach. Zu Gast auf der Bühne unter dem Dach im Sissacher Kulturhaus Cheesmeyer waren die emeritierte Professorin für Philosophie Annemarie Pieper und der emeritierte Professor für Astronomie Roland Buser.

Mäder zitierte zu Anfang einen Zeitungsartikel von 1972, den Buser verfasst hatte: «Um überhaupt zur Friedensforschung zu kommen, braucht es auch so etwas wie Zufriedenheit.» Zufrieden sein zu können, sei die absolut wichtigste Voraussetzung für den Frieden, betonte Roland Buser. Der 78-Jährige fragte rhetorisch: «Wie sonst soll Frieden unter die Menschen kommen?» Diese «Disposition» erst befähige einen, nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit anderen Menschen «Frieden zu haben».

Aufbrechen und zusammenfügen

Zur Friedensforschung sei er gekommen, weil er den Unfrieden erlebt habe, sagte Roland Buser, «einfach, indem ich am Leben der Menschen teilnahm». Es liessen sich Parallelen zum Universum ziehen. Auch im Universum komme so etwas wie Gewalt vor. Etwas aufbrechen, das existiert, es neu zusammensetzen, erneut aufbrechen und es wieder zusammenfügen. Das geschehe im Universum ständig.

Die aus Düsseldorf stammende und heute in Rheinfelden lebende Annemarie Pieper bemerkte: «Die Philosophie kennt eigentlich den Begriff des Friedens nicht. Die politische Philosophie hat ihn immer nur als Gegenbegriff zum Krieg verwendet.» Frieden bestehe nicht faktisch, empirisch wie der Krieg. Rund 100 Neugierige hörten genau hin.

«Auch die Freiheit der anderen»

Frieden sei nichts Dauerhaftes, sondern etwas, dass man in seiner eigenen Umgebung stiften müsse, so die 82-jährige Pieper, die noch immer als Moderatorin, Schriftstellerin und Rednerin unterwegs ist. Das könne man nur als verantwortlicher Mensch, der die Freiheit hochhalte – «und damit auch die Freiheit der anderen meint». Freiheit dürfe nicht auf Kosten der Freiheit anderer gehen. Nur so werde eine Umwelt geschaffen, die friedlich sei.

Ueli Mäder warf ein, für den Frieden sei es doch das zentrale Element, die Bereitschaft zu erhöhen, Fragen und Kontroversen aus unterschiedlichen Sichtweisen zu betrachten. Annemarie Pieper schwenkte nochmals vom Frieden zur Freiheit. Freiheit heisse auch freie Meinung. Es gebe durchaus rote Linien. Dort wo eine Meinung in ihr Gegenteil umschlage. Also da, wo sie zu Gewalt werde oder Machtpositionen festige. «Dann kippt Freiheit in Unfreiheit um.» Frieden werde erst im vernünftigen Gespräch erzeugt.

