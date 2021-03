10 Jahre Syrien-Krieg – Assads grausamer Sieg Auf die Proteste im März 2011 antwortete das Regime in Syrien mit Gewalt – und die Welt schaute zu. Ein Jahrzehnt später ist das Land gelähmt vom Bürgerkrieg und steht vor dem wirtschaftlichen Abgrund. Moritz Baumstieger

22 Millionen Syrer mussten ihre Häuser wegen des Krieges verlassen: Ein Kind wird über den Grenzzaun auf türkisches Gebiet gehievt (14. Juni 2015). Foto: Bülent Kilic (AFP)

Die Nachricht, die Syriens Streitkräfte am Dienstag auf Facebook veröffentlichten, sollte Hoffnung keimen lassen. Sie stellt jedoch auch den desaströsen Zustand des Landes bloss: Der Generalkommandant der Armee – Machthaber Bashar al-Assad – erhöht die jährliche Gabe an Invalide und Angehörige von Gefallenen um das Fünffache. Statt 10’000 sollen Bezugsberechtigte nun 50’000 syrische Pfund erhalten, die Gutschrift wird für den Tag der Märtyrer am 6. Mai angekündigt.

50’000 syrische Pfund. Das ist nach einer Dekade Krieg also der Preis eines Menschenlebens. Am 15. März vor zehn Jahren, als erstmals in der Hauptstadt Menschenmassen auf die Strassen strömten, um Reformen und vielleicht auch einen Wechsel an der Staatsspitze zu fordern, hätte diese Summe 10’000 Dollar entsprochen. Ein stattlicher Betrag in dem Land, das sich damals im internationalen Vergleich in die Mittelklasse einordnete: nicht reich, aber keinesfalls arm.