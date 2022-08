Unheimliche Krankheit – Ashton Kutcher war ein Jahr lang blind und gehörlos Der Hollywoodstar hat seine seltene Autoimmunerkrankung öffentlich gemacht. Ausgerechnet in der Sendung von Survival-Experte Bear Grylls. Philippe Zweifel

Hollywoodstar mit Krankheitsbekenntnis: Ashton Kutcher litt an Vaskulitis. Foto: Keystone

Nicht mehr sehen, hören, gehen können: Klingt nach mittelalterlichem Kerker. Hollywoodstar Ashton Kutcher erging es so, er litt an Vaskulitis. Der Schauspieler enthüllte seinen Kampf mit der Autoimmunkrankheit in der Sendung «Running Wild with Bear Grylls», wo Prominente mit dem Survival-Experten und ehemaligen Elitesoldaten Grylls in der Wildnis bestehen müssen. So kaute schon Barack Obama an einem von einem Bären angekauten Lachs, und Roger Federer stapfte mit Tennisrackets als Schneeschuhen über einen Gletscher. Dass der Trip mit Kutcher nun Wellen schlägt, hat aber nichts mit solchen Sperenzchen zu tun, sondern mit der Offenheit, mit welcher der 44-Jährige über seine heimtückische Krankheit sprach.