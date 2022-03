Was wir lesen – Ash Davidson: «Damnation Spring» Horror-Autor Stephen King empfahl kürzlich diesen Öko-Krimi über die in den Siebzigern von Herbiziden übersäte Redwood-Region. Mir war sofort klar, warum ihm dieses Buch gefiel. Mikael Krogerus (Das Magazin)

Foto: PD

Eine kleine Frage zum Warmwerden: Woher holen Sie sich Ihre Buchtipps? Wessen Urteil vertrauen Sie auf dem rutschigen Parkett der Literaturempfehlung?

Unlängst empfahl er: «Damnation Spring» von Ash Davidson.

Der Roman spielt in einer Kleinstadt in der nordkalifornischen Redwood-Region; Redwoods, das sind die jahrtausendealten Mammutbäume. Davidson erzählt aus der Perspektive der Familie Gundersen. Rich Gundersen, ein wortkarger Holzfäller mit kaputtem Rücken, hofft, den Traum seines Vaters zu erfüllen und das Land mit dem grössten Mammutbaum in der Gegend kaufen zu können. Seine Frau Colleen, eine Hebamme und Mutter eines Kindes, sehnt sich nach einem zweiten Kind, hatte aber schon acht Fehlgeburten. Fast alle Mütter in der Region hatten Fehlgeburten.