Eduard Rutschmann (24.8.1953–6.8.2023), der für die SVP 16 Jahre Mitglied des Basler Grossen Rates war, hatte für alle ein offenes Ohr. Foto: Florian Bärtschiger

20 Jahre Einwohnerrat in Riehen, über 10 Jahre Präsident der SVP Riehen, 16 Jahre Mitglied des Basler Grossen Rates, über 3 Jahre Präsident der SVP Basel-Stadt, engagiert in unterschiedlichen kantonalen und kommunalen Kommissionen, beteiligt und verantwortlich bei zahlreichen Wahl- und Abstimmungskämpfen. Auch wenn diese Merkmale auf einen absoluten Vollblutpolitiker hinweisen – das Leben von Edi Rutschmann war viel facettenreicher. Edi war beruflich als Sicherheitsberater und Grenzwächter tätig, obendrauf ein liebenswerter Vater von drei Kindern und bildete zusammen mit seiner lieben Ehefrau Daniela und Trüffelhund Verona das perfekte familiäre Dream-Team.

Besonders beeindruckend ist, dass Edi das Herz immer am rechten Fleck hatte. Sein offenes Ohr für alle sowie sein köstlicher Humor werden wir sicherlich nie vergessen. Wenn man mit Edi über den Dorfplatz in Riehen laufen durfte, dann konnte dies auch mal mehr als eine Stunde dauern. Edi kam nämlich sehr häufig sofort mit den Menschen ins Gespräch und war sich auch nie zu schade, mit ihnen ein paar Minuten zu reden.

Die Unterhaltungen starteten meistens mit einem aufgelockerten Spruch, Edi begegnete den Menschen stets auf Augenhöhe. Am Ende eines Gesprächs waren die Leute glücklich, weil sie mit Edi immer gut reden konnten und jedes Anliegen bei ihm Gehör fand.

«Gäbe es das bei den Bundesratswahlen bekannt gewordene Wort ‹gmögig› nicht, man müsste es, um Edi ideal in einem Wort zu beschreiben, neu erfinden.»

Alle, die Edi kannten oder ihn eben im Dorf oder an anderen Orten beim Spazieren angetroffen haben, können zahlreiche positive Anekdoten über ihn erzählen. Es sind deshalb eben nicht nur die politischen Ämter an sich, sondern es ist diese unkomplizierte, lockere und bodenständige Art und Weise, durch die Edi zur einzigartigen Persönlichkeit und zu einem Riehener Original wurde. Gäbe es das bei den Bundesratswahlen bekannt gewordene Wort «gmögig» nicht, man müsste es, um Edi ideal in einem Wort zu beschreiben, neu erfinden.

Eine herzliche, einzigartige und politische Persönlichkeit ist leider für immer von uns gegangen. Edis Menschlichkeit, seine Lebensfreude sowie sein Humor verbleiben jedoch in unseren Gedanken und zaubern allen, auch in der Phase der tiefsten Trauer, ein Lächeln auf die Lippen. Der Abschied schmerzt, und wir werden Dich vermissen. Erinnerungen, die unser Herz berühren, gehen aber niemals verloren. Machs guet, Edi!

Fehler gefunden?Jetzt melden.