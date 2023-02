Das Heft für Kunstinteressierte – «Artinside» ist seit 20 Jahren eine Bereicherung Das sorgfältig gemachte Heft mit schönem Farbdruck auf hochwertigem Papier ist seit 2003 regelmässig am Samstag eine Beilage der BaZ. Wie es dazu kam. Markus Wüest

Auf dem ersten Cover von «Artinside» im Jahr 2003: Der deutsche Künstler und Lichtdesigner Ingo Maurer.

Matthias Geering war Ende 2002 – noch zu Zeiten von Chefredaktor Hans-Peter Platz – Mitglied der Chefredaktion der BaZ, als die Fondation Beyeler, damals knapp fünf Jahre alt, mit dem Wunsch an die Zeitung herantrat, eine Zeitschrift als regelmässige Beilage zu kreieren. «Die BaZ hatte damals aber keine Struktur für Zeitschriften», erinnert sich Geering, mittlerweile Leiter Kommunikation der Universität Basel.

Die Idee an sich aber hielt er für gut. Und so gründeten Matthias Geering und seine Frau, Sibylle Meier, eigens eine Firma, um tatsächlich so eine Beilage aus der Taufe zu heben – mit dem ausdrücklichen Einverständnis von Hans-Peter Platz. Das «Artinside» war geboren. Matthias Geering ist seit Anfang an und bis heute der Herausgeber. Sibylle Meier war zu Beginn die Grafikerin. Sie hat seither nebenher Kunstgeschichte und Philosophie studiert und 2019 mit dem Bachelor abgeschlossen, ist also Kunsthistorikerin.

«Ursprünglich bestand die Hoffnung, dass sich so ein Heft mit Inseraten finanzieren liesse», erinnern sich Matthias Geering und Sibylle Meier. Das habe sich rasch als unrealistisch erwiesen. Und so engagierten sich seither die Fondation, das Kunstmuseum Basel, das Museum Tinguely und das Vitra Design Museum fürs «Artinside». Partnermuseen des Hefts sind aktuell die drei Erstgenannten.

Auch in Bern und Chur

Die Beiträge stammen von den Museen selbst. Neben den vier bereits erwähnten sind regelmässig auch die Kunsthalle Basel, das HEK, die Kulturstiftung Basel H. Geiger und andere dabei. Erwähnenswert ist, dass seit einiger Zeit auch die Grenzen der Region Basel gesprengt werden. So taucht aus Deutschland das Museum Frieder Burda auf, aus Bern das Kunstmuseum und aus Chur das Bündner Kunstmuseum.

Sibylle Meier und Matthias Geering legen grossen Wert auf gute Qualität der Bilder und des Papiers. Heute ist das bei Druckerzeugnissen keine Selbstverständlichkeit und auch nicht ohne Kostenfolgen. «Aber gerade weil das Heft qualitativ hochwertig ist, bleibt es in den Haushalten oft ein paar Tage oder gar Wochen liegen», sagt Sibylle Meier. «Es dient den Kunstinteressierten als Vorschau, was in den Museen zu sehen ist oder sein wird.»

Das Heft hat aktuell eine Auflage von 150’000 Exemplaren. Es wird verschiedenen Zeitungen beigelegt, liegt aber auch in den Museen auf. Früher erschien «Artinside» dreimal im Jahr, jetzt, im 21. Jahr des Bestehens, wird es noch zweimal jährlich erscheinen. Matthias Geering und Sibylle Meier haben speziell Freude daran, dass es auch Abonnenten gibt, in Frankreich, in Deutschland, in den USA und anderswo, die sich das «Artinside» bestellt haben.

