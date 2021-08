Zwölf Treffer in acht Spielen – Arthur Cabral: Will keiner den besten Torjäger der Welt? Mit seinen drei Pflichtspiel-Treffern gegen Hammarby hievt sich FCB-Angreifer Cabral an die Spitze der internationalen Torschützen-Liste. Doch ist er bis Ende August tatsächlich weg? Oliver Gut

Im Moment steht er ganz oben: Arthur Cabral (rechts). Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Es gibt bedeutende Clubs, denen das erste Pflichtspiel noch bevorsteht. In Italien zum Beispiel. Und auch in England. Und dann gibt es auch das, was man «Niveau-Unterschied» nennt. Wer in England oder Deutschland trifft, hat es schwerer als in der Schweiz. Aber stolze Zahlen sind es allemal, die Arthur Cabral in der bisherigen Saison für den FC Basel aufweist. Zahlen, die ihn aktuell zum besten Torjäger der Welt machen: Bei keinem anderen Club findet sich ein Spieler, der seit Juli so oft getroffen hat wie der 23-jährige Brasilianer.

Zwölf Tore in zwei Wettbewerben sind es seit Donnerstag. Einem Donnerstag, an dem Cabral seinen Wert für den FC Basel mehr unter Beweis gestellt hat als je zuvor: Beim 3:1-Hinspiel-Sieg gegen Hammarby IF in den Playoffs der Conference League erzielte er sämtliche BaslerTreffer – und dies auf unterschiedlichste Weise, mit dem Kopf, aus der Distanz und vom Elfmeterpunkt.