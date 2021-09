Im Fokus – Arthur Cabral und seine Liebe zum FC St. Gallen Spielt Rotblau gegen die Ostschweizer, trifft der Brasilianer in der Regel. Zuletzt aber ist der Topskorer nur zu wenigen Abschlüssen gekommen. Dominic Willimann

Arthur Cabral möchte in St. Gallen ein nächstes Mal jubeln. Foto: Claudio De Capitani (Freshfocus)

Bei seinen letzten drei Einsätzen hat Arthur Cabral nur einen Treffer erzielt: das 1:0 am Sonntag gegen Lugano. Das ist eine magere Ausbeute für den Angreifer, der in dieser Saison wettbewerbsübergreifend in 13 Spielen bereits 16 Tore erzielt hat.

Folglich wäre das Spiel am Mittwoch eine nächste Möglichkeit, seine bis anhin starke Bilanz weiter aufzupolieren. Der Gegner jedenfalls liegt dem Basler Angreifer. In den letzten drei Vergleichen zwischen St. Gallen und Basel, in denen Tore gefallen sind, hat der Brasilianer jedes Mal getroffen.

Zuletzt am Tag der Arbeit dieses Jahres, da er im St.-Jakob-Park den einzigen Treffer der Partie erzielte. Es war ein schnell vorgetragener Konter der Gastgeber, den der 21-Jährige nach einem Zuspiel Valentin Stockers abschloss. Ein Angriff, wie ihn der FCB zu Beginn dieser Spielzeit oft zeigte, aber zuletzt vermissen liess. Gut möglich also, dass Cabral im Kybunpark zeigt, dass er das Toreschiessen nicht verlernt hat.

Die möglichen Aufstellungen. Grafik: BaZ

