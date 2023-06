Der «mobile Wald» ist eine Initiative des Vereins Theaterplatz-Quartier. Foto: Ingo Hoehn / PD

Kürzlich waren Gäste aus dem Ausland zu Gast in Basel. Zu den Sehenswürdigkeiten dieser Stadt gehört sicherlich der Theaterplatz mit dem Tinguely-Brunnen und der Serra-Plastik. Doch die auswärtige Besucherschar wunderte sich nicht schlecht und fragte sichtlich irritiert, ob hier – auf einem der schönsten Plätze Basels – eine Gartenschau stattfinde.

Es ist keine Gartenschau, sondern ein «mobiler Wald», eine Idee des Vereins Theaterplatz-Quartier. Der Wald soll «einen lauschigen Ort zum Verweilen», eine «grüne Oase» schaffen. Tatsächlich handelt es sich um 350 mehr oder minder grosse Topfpflanzen, die keinen Schatten spenden können, aber die ganze Architektur des Platzes verunstalten.

Es gibt in dieser Stadt fürwahr etliche Betonwüsten, wo Bäume und mehr Grün dringend nötig wären. Das Geviert um den Theaterplatz gehört aber nicht dazu. Im wunderschönen Kunsthalle-Garten kann man den Sommer unter schattigen Bäumen geniessen. Auch rund um den Tinguely-Brunnen laden prächtige Bäume dazu ein, das Wasserspiel dieses einzigartige Kunstwerks entspannt zu betrachten. Und wer eine wirkliche Parkatmosphäre sucht, findet diese auf dem kleinen grünen Platz zwischen der Theater-Passage und der Theaterstrasse. Hier hat es auch zahlreiche Sitzgelegenheiten.

Pflanzen vor Sierre-Plastik: So präsentierte sich der Theaterplatz Anfang Mai. Foto: Markus Wüest

Wozu braucht es also eine Gartenschau respektive einen «mobilen Wald» auf dem Theaterplatz? Diese Idee ist etwa so gut wie die mit Blumen gefüllten Brunnen im vergangenen Jahr. Was aber diesmal noch viel schlimmer ist: Die Serra-Plastik wird mit den Grünpflanzen zugedeckt. Richard Serra hat gewiss keine Freude an dieser Aktion, wenn er sie zu Gesicht bekommt. Er wollte seine Plastik genau auf diesem Platz, aber gewiss ohne Grünzeug rundherum. Immerhin entschärft der «mobile Wald» eine unschöne Situation in den nächsten Monaten. Niemand muss seine Notdurft mehr im Innern des Kunstwerkes verrichten, wie dies oft der Fall ist, sondern kann sich gleich davor in einem der vielen Blumentöpfe erleichtern.

Es ist unverständlich, wie sich Kulturinstitutionen wie die Kunsthalle, das Schweizerische Architekturmuseum und das Theater Basel hinter eine solche «sauglatte» Idee stellen können. Die Art-Besucherinnen und -Besucher dürften darob weinen oder lachen. Aber die Basler Bevölkerung muss mit ihr noch bis Ende Oktober leben, bis sie den Platz wieder so geniessen kann, wie er eigentlich ist: grossartig.

Irritiert dürfte das Art-Publikum aus dem Ausland auch sein, wenn ihm während der Messe-Woche eine Publikation mit dem Titel «Bebbi Zine» in die Hand gedrückt wird. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Trendmagazin, das während der Art Basel verteilt wird und Kunstschaffende vorstellt, aber auch einen Überblick über das vielfältige Geschehen während dieser Woche gibt. Das ist eigentlich sehr löblich, wenn da nicht der sauglatte, dümmliche Titel «Bebbi Zine» wäre. Die Leserin und der Leser aus dem Ausland werden nichts mit ihm anfangen können, und die Einheimischen werden sich fragen, ob es sich hier um eine neue FCB-Fanzeitschrift oder ein Mitteilungsblatt der Basler Bebbi handelt.

Auch hier ist es nicht nachvollziehbar, weshalb Basel Tourismus, die Abteilung Kultur und die CMS, die das Magazin auch finanziell unterstützen, bei der Namensgebung nicht eingegriffen haben. Der Name steht für puren Provinzialismus. Zudem ist die Kombination von «Bebbi» und «Magazin» etwa so verständlich wie der missglückte Name «Houruniverse» der geplanten Nachfolgemesse der Baselworld. Die Messe wie der Name sind inzwischen völlig verschwunden. Es bleibt abzuwarten, ob dem «Bebbi Zine» das gleiche Schicksal blüht.

Der geradezu panische Aktivismus im Vorfeld der kommenden Art Basel versucht Fehler und Versäumnisse der vergangenen Jahre wettzumachen. Doch die Stadt sollte sich einfach unaufgeregt und sympathisch präsentieren. Mehr kann sie auch gar nicht machen, denn wie die Verkäufe an den verschiedenen Kunstmessen laufen, hängt von der Wirtschaft und der Sammlerlaune ab. Blumentöpfe und ein Lokalmagazin spielen da überhaupt keine Rolle.

