Comeback im Juni – Arnold Gjergjaj steigt wieder in den Ring Am 10. Juni gibt das Basler Schwergewicht nach etwas mehr als drei Jahren ohne Kampf sein Comeback. Gjergjajs Gegner ist noch nicht bekannt. Tilman Pauls

Das Schwergewicht Arnold Gjergjaj aus Pratteln gibt am 10. Juni sein Comeback im Boxring. Foto: Kostas Maros

Es ist Ende November. Arnold Gjergjaj steht in seinem leeren Boxgym in Pratteln und erzählt von seinem neuen Leben. Von seinem Sohn, der inzwischen selbst ab und zu die Handschuhe überzieht. Von seiner Arbeit als Trainer mit den Boxern der nächsten – und übernächsten – Generation. Und von der bevorstehenden Übernahme einer Tankstelle am Kannenfeldplatz, wo Gjergjaj inzwischen arbeitet.

Er wirkt in diesem Moment zufrieden mit sich und seinem Leben. Aber eines will er dann doch klarstellen. Nicht dass man auf die Idee kommt und das Gefühl hat, seine Karriere sei beendet. «Ich bin noch nicht ausgeboxt», sagt Gjergjaj damals.

Inzwischen weiss man: Am 10. Juni wird der 37-Jährige sein Comeback geben. Drei Jahre nach seinem letzten Kampf im Mai 2019 gegen Elvis Moyo aus Zimbabwe. Auf dem Poster des «Friday Night Boxing» in Uster ist Gjergjajs Gesicht zwar noch nicht zu sehen. Aber die Veranstalter werben bereits mit dem Namen des Schwergewichts aus Basel.

Gegen wen Gjergjaj in Uster in seinem 37. Profikampf antreten wird (33 Siege, 3 Niederlagen), das steht noch nicht fest. Klar ist nur, dass er es wirklich noch mal wissen will. Nach einer zuletzt schwierigen Zeit inmitten der Pandemie, dazu kam auch das eine oder andere körperliche Problem. Aber inzwischen steht der Boxer wieder regelmässig im Ring, arbeitet an seiner Fitness, seinem Timing, seinem Rhythmus.

Für Gjergjaj geht es um den versöhnlichen Abschluss seiner Karriere. Im November hat er gesagt: «Natürlich will ich die Leute nie im Stich lassen. Sie sagen mir immer: Wenn du nicht mehr willst, kannst du auch aufhören. Aber ich möchte nicht aufhören. Es ist kein Müssen, es ist ein Wollen.»

Gjergjaj braucht diesen Abschluss für sich. Und es soll nicht nur dieser eine Kampf in Uster werden. Weitere sollen folgen. Ein paar Jahre hat er noch, so hat er das gesagt. Aber jetzt konzentriert sich erst mal alles auf den 10. Juni, wenn Arnold Gjergjaj in Uster sein Comeback im Boxring geben wird.

