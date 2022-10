Der beste FCB-Innenverteidiger – Arnau Comas setzt ein Zeichen – und fehlt den Baslern gegen YB Der spanische Innenverteidiger trifft gegen den FC Winterthur doppelt und zeigt, wie wichtig er innerhalb kürzester Zeit für den FCB geworden ist. Nur: Wer ersetzt ihn gegen YB? Tilman Pauls

Arnau Comas bejubelt einen seiner beiden Treffer gegen den FC Winterthur. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Arnau Comas hat sich in Basel ganz gut eingelebt. Und dabei hat ihm ausgerechnet seine Schulterverletzung geholfen: Es ist nicht vom ersten Tag an alles zur gleichen Zeit über ihn hereingebrochen. Comas konnte sich nach seinem Transfer in die Schweiz in aller Ruhe an seinen neuen Club, seine neuen Mitspieler und sein neues Umfeld gewöhnen, ehe er auf dem Rasen gefordert wurde.