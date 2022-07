FCB-Spieler in der Einzelkritik – Comas hat die Ruhe weg und Burger hat gut gefrühstückt Beim 1:1 gegen Servette überzeugen nicht nur Torschütze Dan Ndoye, sondern auch zwei Spieler, die sonst eher fürs Verteidigen zuständig sind. Die Einzelkritik. Tilman Pauls Darius Aurel Meyer

Neuzugang Arnau Comas zeigt gegen Servette eine überzeugende Partie in der Innenverteidigung. Foto: Marc Schumacher (Freshfocus)

Marwin Hitz: 4,5

Hat nach 15 Minuten schon so viele Aktionen wie in 90 Minuten gegen die Crusaders. Ein Mal versucht es Clichy aus der eigenen Hälfte und seit dem Rodelin-Tor gegen St. Gallen weiss man ja, dass Servette solche Tor kann. Hat sonst nicht viel zu tun – und muss sich am Ende trotzdem über das 1:1 ärgern.