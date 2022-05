Tour de Suisse 2022 – Armee verwehrt Einsatz und verärgert Liechtenstein Im Gegensatz zu früher sichern dieses Jahr keine Schweizer Verkehrssoldaten die Rennstrecke um Vaduz ab. «Wir haben keine Polizeibefugnisse in einem fremden Land», sagt die Armee. Beni Gafner

Damals lief zwischen Schweizer Armee und Liechtenstein noch alles rund. Das Feld der Tour de Suisse passiert im Juni 2011 den Liechtensteiner Landtag und das Regierungsgebäude. Foto: Eddy Risch

Riesige Enttäuschung in Vaduz. Dort, wo am 22. Juni die 85. Tour de Suisse mit einem Zeitfahren entschieden wird, fühlen sich die Organisatoren vor den Kopf gestossen. Und das von der Schweiz. Grund ist eine zweifache Weigerung des Armeekommandos, 100 Verkehrssoldaten ins Fürstentum Liechtenstein zu schicken.

Die uniformierte und unbewaffnete Truppe unterstützt bei der Tour de Suisse und der zweiten Tour de Suisse Woman die örtlichen Polizeikorps bei der Verkehrsregelung. Die Soldatinnen und Soldaten sichern vom 12. bis zum 21. Juni auch die Rennstrecken ab, damit weder Fahrzeuge noch Menschen zu Fuss von Nebenstrassen auf die Rennstrecke geraten.



Aber das alles will die Schweizer Armee dieses Jahr nur auf Schweizer Boden tun. Das bedeutet für die zweitletzte Etappe: Kurz nach der Passhöhe St. Luzisteig auf Bündner Boden werden die Motorradfahrer der Schweizer Armee umdrehen und heim in die Kaserne fahren, während der Velotross die Liechtensteiner Grenze passieren und nach Balzers weiterrasen wird.



Ab der Landesgrenze – von der selbst Ortskundige kaum wissen, wo sie exakt verläuft – müssen die Liechtensteiner selbst schauen, dass es keinen Unfall gibt. Mit einer Absage der Schweizer Armee hat bei der Festlegung des Tourenplans weder die Rennorganisation noch das Veranstaltungskomitee in Vaduz gerechnet.

Früher reichte eine Anfrage

Bis 2011 war die Tour de Suisse regelmässig zu Gast im Fürstentum. Damals, und die Jahre zuvor, reichte es, wenn die Armee nach vorheriger Absprache dem Fürstentum ein kurzes Gesuch schickte. Liechtenstein genehmigte es, und die Sache war geritzt.

Nicht so dieses Jahr: Armeesprecher Stefan Hofer bestätigt, Mitte Januar ein Gesuch der Tour-de-Suisse-Leitung erhalten zu haben. Dieses lehnte die Armee ebenso postwendend ab wie ein zweites Gesuch.

Was aber sind die Gründe für die abschlägigen Antworten? Armeesprecher Hofer sagt: «Unsere Truppe verfügt nicht über die notwendigen polizeilichen Befugnisse, um in einem fremden Land Aufgaben der Verkehrs­regelung wahrzunehmen. Auch kann unsere Truppe nicht einer ausländischen Polizei unterstellt werden.»

Im Fürstentum verlässt man sich auf die Unterstützung der umliegenden Schweizer Feuerwehren und Polizeikorps.

Die rechtliche Lage diesbezüglich sei klar, sagt Hofer weiter. Die Armee stütze sich auf die Verordnung über die Unterstützung ziviler oder ausserdienstlicher Tätigkeiten mit militärischen Mitteln und auf das Militärgesetz. Dieses sehe die Unterstützung von Anlässen allein innerhalb der Schweiz vor.

Im Fürstentum, wo der Franken einziges Zahlungsmittel ist, wo man sich bei Grossereignissen auf die Unterstützung der umliegenden Schweizer Feuerwehren und Polizeikorps verlässt und wo man, bei höherer Qualifikation, sogar zusammen Fussball spielt, fühlt man sich ob der Absage massiv vor den Kopf gestossen. Dies zeigen mehrere Gespräche mit Verantwortlichen.

Protestnote ans EDA erwogen

So ist zu vernehmen, dass im Organisationskomitee, aus dem offiziell niemand Stellung nehmen will, die Wogen hochgegangen seien. Ernsthaft erwogen wurde offenbar, dass das liechtensteinische Aussen­ministerium eine offizielle Protestnote ans Aussendepartement von Ignazio Cassis schickt. Und ein Verantwortlicher des Hauptortes Vaduz drohte in einer Sitzung, er stelle zwei Polizisten an die Grenze, um Offiziellen der Armee am Renntag die Einreise ins Land zu verwehren. Von beidem sahen die Zuständigen ab, nachdem sich die Gemüter beruhigt hatten.

Man mag darüber schmunzeln, die Reaktionen aber zeigen, wie tief sich Liechtensteinerinnen und Liechtensteiner gekränkt fühlen. Aus Kreisen der Rennverantwortlichen, die sich in diesem Zusammenhang ebenfalls nicht zitieren lassen wollen, ist zu hören, dass sich die Absage eigentlich gegen die Tour de Suisse richte und nicht gegen Liechtenstein.



Nun suchen die Tour-Organisation und die Zuständigen im Fürstentum nach einer privaten Lösung. Verkehrskadetten, Freiwillige oder private Sicherheitsdienste sollen es richten. Das bringt aber eine aufwendige Planung mit sich, deren Kosten bisher nicht einkalkuliert sind.

Der Grund, weshalb sich niemand offiziell äussern will, ist im vertraulichen Gespräch übrigens auch zu erfahren. Man hofft auf ein Einlenken der Schweizer Armee im letzten Moment. «Das wäre für uns ein Befreiungsschlag», sagt ein Involvierter aus dem Ländle, der hofft, das letzte Wort in dieser Sache sei noch nicht gesprochen.

Benjamin Gafner ist seit dem Jahr 2000 Bundeshausredaktor.

