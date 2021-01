Myanmar – Armee nimmt Aung San Suu Kyi fest Gemäss einem Parteisprecher wurde unter anderem Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi festgenommen. Berichten zufolge könnte es sich um einen Putschversuch handeln.

Aung San Suu Kyi erhält in einem Spital eine Covid-19-Impfung. (27. Januar 2021) AFP

Die De-facto-Regierungschefin von Myanmar, Aung San Suu Kyi, ist nach Angaben ihrer Partei von der Armee festgenommen worden. Suu Kyi und Präsident Win Myint seien in der Hauptstadt Naypyidaw vom Militär in Gewahrsam genommen worden, sagte am Montag ein Parteisprecher. Mutmasslich seien diese Festnahmen Teil eines von der Armee eingeleiteten Putsches.

Update folgt…

AFP