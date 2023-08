Arlesheimer Seifenkistenrennen – Hier rasen Badewannen und Weinfässer den Hang hinunter Am Sonntag ist es so weit: Das jährliche Duell der Seifenkistenbegeisterten findet in der Ermitage statt. Neben der Schnelligkeit wird auch Originalität belohnt. Lea Darina Buser

Eine Badewanne mit viel Liebe zum Detail: Nicht nur Schnelligkeit, sondern auch Originalität sind am Arlesheimer Seifenkistenrennen gefragt. Foto: zvg

Was haben eine Badewanne und ein Weinfass gemeinsam? Von Kindern und Jugendlichen gelenkt, kann man sie am Arlesheimer Seifenkistenrennen den Gobenmattschuss hinunterrasen sehen.

Denn am Sonntag veranstaltet die Jungwacht Blauring (Jubla) den jährlichen Event in der Ermitage, wie es in einer Medienmitteilung heisst.

Alle Kinder und Jugendlichen zwischen 8 und 16 Jahren können sich auf die Rennstrecke wagen. Das Einzige, was man braucht: eine Kiste mit vier Rädern, ein Lenkrad und funktionierende Bremsen.

Der Titelverteidiger Mika Reinitzer machte im letzten Jahr mit einem ausgebauten Weinfass auf sich aufmerksam. Foto: zvg

Seit 1961 findet das Seifenkistenrennen in Arlesheim statt. In diesem Jahr stehen die Zeichen auf Titelverteidigung: Der 14-jährige Mika Reinitzer löste im letzten Jahr den Rekordmeister Nicolas Bucher ab, der aus Altersgründen nicht mehr antreten durfte.

Bereits 2021 machte Reinitzer mit einem Crash im Zielraum auf sich aufmerksam, wobei glücklicherweise niemand verletzt wurde. Im letzten Jahr fiel er mit seinem Fahrzeug, bestehend aus einem ausgebauten Weinfass, und einer deutlichen Bestzeit auf. «Die Konkurrenz deklassierte er richtiggehend», heisst es.

Mika Reinitzers Rennstall sei mittlerweile gar ein Familienunternehmen. In den vergangenen zwei Jahren habe der Teenager diverse Pokale an Rennen in der ganzen Schweiz gesammelt.

Neben den Bestzeiten werde aber auch Originalität grossgeschrieben. Nach der Hälfte des Rennens wird mit einem Wettbewerb die schönste Seifenkiste auserkoren. Sollte das Rennen wegen des Wetters nicht stattfinden können, wird der Anlass auf den 17. September verschoben.

