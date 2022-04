Suizid in Gefangenschaft – Arlesheimer Häftling tot in Zelle gefunden Im Gefängnis Arlesheim ist es in der Nacht auf Dienstag zu einem Suizid gekommen. Der Tote, ein 33-Jähriger, befand sich im vorzeitigen Strafvollzug. Mirjam Kohler

Der Mann verstarb im Arlesheimer Gefängnis. Foto: Sicherheitsdirektion BL

Ein 33-jähriger Pole wurde in der Nacht auf Dienstag tot in seiner Zelle im Arlesheimer Gefängnis aufgefunden. Er hatte sich erhängt, wie die Baselbieter Sicherheitsdirektion am Dienstag informierte.

Hilfe bei Suizidgedanken Infos einblenden Haben Sie Suizidgedanken oder kennen Sie jemand, der Unterstützung benötigt? Kontaktieren Sie bitte die Dargebotene Hand, Telefon 143. E-Mail- und Chat-Kontakte finden Sie auf www.143.ch. Das Angebot ist vertraulich und kostenlos. Für Kinder und Jugendliche ist Telefon 147 da, auch per SMS, Chat, E-Mail, www.147.ch. Weitere Informationen und Kontaktstellen finden Sie auf www.reden-kann-retten.ch. Adressen für Menschen, die jemanden durch Suizid verloren haben, gibt es auf www.trauernetz.ch.

Der Mann befand sich im vorzeitigen Strafvollzug. Er soll unter anderem gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz verstossen haben, heisst es in der Mitteilung.

Weiter nach der Werbung

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft stellt zurzeit keine weiteren Informationen in Aussicht. Es laufen Untersuchungen.

Zum letzten Suizid in einem Baselbieter Gefängnis kam es gemäss der Sicherheitsdirektion im Februar 2017. Damals verstarb ein Rumäne in Untersuchungshaft. Die Suizidrate ist in Schweizer Gefängnissen gut achtmal so hoch wie bei Menschen in Freiheit.

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel. Mehr Infos @mirjamkohler

Fehler gefunden?Jetzt melden.