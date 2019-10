Arlesheim vor dem grossen Wurf

3,5 Millionen Franken gross ist der «Wermutstropfen», wie ihn Gemeindepräsident Markus Eigenmann nennt. So viel teurer würde das Projekt als ursprünglich angedacht. Über Engpässe in der Infrastruktur, das vorgesehene Betriebskonzept sowie über eine abgeschlossene Bevölkerungsumfrage orientierte die ­Gemeinde in der 100-jährigen Mehrzweckhalle am Domplatz.

Gemeinderat Lukas Stückelberger nannte den neuen Gemeindesaal die «Basis für ein aktives Zusammenleben, wie wir es seit Jahrzehnten praktizieren». Markus Eigenmann hielt fest, «der Moment ist gekommen, um in die Kultur zu investieren».

Noch unsicher ist, ob die geplante Zusammenarbeit mit der Klinik Arlesheim zustande kommt. Sie hängt eng mit dem Neubau zusammen, für den die Klinik einen Baustopp beschlossen hat. Es entsteht eine Ver­zögerung von voraussichtlich einem Jahr.

Hoffnung für Musikvereine

Grosse Hoffnungen setzt die ­Arlesheimer Musikszene in den neuen Gemeindesaal. Laut Ursula ­Bischof, Vertreterin des Vorstands der Kammermusik Arlesheim, beeinträchtigt die aktuelle Infrastruktur das Schaffen. Christine Haydn, Vizepräsidentin des Musikvereins Arlesheim, illustrierte dies. Ihr Verein lebe mit der Mehrzweckhalle mehr schlecht als recht. «Diese Halle ist marode», sagte sie, «wir haben Probleme mit dem Licht, im Winter zieht es, an Veranstaltungen fällt der Strom aus – Arlesheim braucht diesen Saal unbedingt.»

David Schönhaus, Leiter der boomenden Musikschule Arlesheim, wies darauf hin, dass eine der wichtigsten Aufgaben der Musikschule darin bestehe, regelmässig Konzerte innerhalb der Gemeinde abzuhalten. «Diese Auftritte sind ein ganz wichtiger Baustein im Lernprozess der sozialen Auftrittskompetenz», erklärte er.

Während Musiker mit der ­Infrastruktur in der Gemeinde ­unzufrieden sind, fühlen sich die Arlesheimer im Allgemeinen sehr wohl in ihrer Heimat. Dies förderte eine Bevölkerungsumfrage des Wädenswiler Marktforschungsunternehmens Public Voice zutage. «Es ist erfreulich, dass das Resultat überdurchschnittlich ausgefallen ist», sagte Eigenmann, «allerdings haben wir auch diesen Anspruch.» 1653 Personen hatten teilgenommen, was gemäss Hiedi Blanken von Public Voice zu einem aussagekräftigen Resultat führt.

Wichtige Grünflächen

Den Einheimischen gefalle, dass sie im Grünen wohnen könnten, gleichzeitig von der Nähe zu Basel und guten Verkehrsanbindungen profitierten. Die Planung der Gemeinde sei weitsichtig, mit den Steuergeldern werde bewusst umgegangen, Verkehrs- und Lärmbelästigung würden als gering wahrgenommen.

Kritisiert werde, dass die Grünflächen und günstiger Wohnraum immer geringer würden. Grosse Unterschiede hätten sich in der Beurteilung der Schulen ergeben. «Während die einen von einer Superqualität reden, fordern andere, unbedingt den Lehrern auf die Finger zu schauen», erläuterte Blanken.