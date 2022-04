Vom Dolmetscher bis zur Haushaltshilfe – Arlesheim hat neu eine Anlaufstelle für Gastfamilien Die Gemeinde hat eine Anlaufstelle für Probleme im alltäglichen Zusammenleben mit ukrainischen Flüchtlingen eingeführt. Sozialpädagogin Gaby Meier erzählt, was sie jetzt erwartet. Karoline Edrich

Im Alltag kann es zwischen Gastfamilien und Geflüchteten zu kleineren und grösseren Konflikten kommen. Bild: Urs Jaudas

Zur Unterstützung der Gastfamilien, die ukrainische Geflüchtete bei sich aufgenommen haben, hat die Gemeinde Arlesheim diese Woche eine Anlaufstelle eingerichtet. Betreut wird diese von Sozialpädagogin Gaby Meier, welche hilfesuchender Familien telefonisch oder in einem persönlichen Beratungsgespräch zur Seite steht, wie die Gemeinde in einem Communiqué mitteilt.

«Wir haben gemerkt, dass es verschiedene Anlaufstellen braucht», sagt Gaby Meier zu dieser Zeitung. Eine Sozialberatung für alles Amtliche reiche eben nicht aus – es sei notwendig, dass die Gemeinde den Familien beim alltäglichen Zusammenleben helfe. «Es geht darum, dass die Menschen anrufen und ich schaue, was sie genau brauchen.» Bei Verständigungsproblemen könne sie beispielsweise mit einem Dolmetscher vorbeikommen. Aber auch bei praktischen Themen wie Hilfe im Haushalt sei sie die richtige Anlaufstelle.

Flexibilität ist gefragt

«Es geht hier darum, zwei unterschiedliche Kulturen zusammenzubringen», so Meier. Sie leiste bereits seit Jahren sozialpädagogische Hilfsarbeit. Die Aufgabe sei ihr also nicht komplett fremd. «Ich kenne jedoch die Kultur der Ukrainer nicht. Das könnte zu einer neuen Herausforderung für mich werden.» Sie freue sich sehr auf die Zeit in ihrem neuen Amt. «Wir müssen die Aufgabe mit viel Offenheit und Flexibilität angehen», sagt sie.

