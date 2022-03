Grünes Licht für den «Birsturm» – Arlesheim bekennt sich zu einem 60-Meter-Hochhaus Der geplante Technologiepark «Uptown Basel» in Arlesheim meistert die erste Hürde. Die Gemeindeversammlung genehmigt den Quartierplan. Und schluckt dabei die Kröte: ein 60-Meter-Hochhaus. Lucas Huber

Ein Projekt der Superlative: Uptown Basel auf dem Schorenareal in Arlesheim. Visualisierung: zvg

«Untere Weiden II» klingt überhaupt nicht danach, was es dereinst sein soll: der Quartierplan, der den ersten Schritt zum wohl visionärsten, teuersten, umfangreichsten und zukunftsträchtigsten Projekt markiert, das Arlesheim je gesehen hat. Darum sparten die Befürworter auch nicht mit Superlativen. Von Geschichtsschreibung war da die Rede, von einem Projekt mit internationaler Strahlkraft, einem schieren Glücksfall, von Science-Fiction gar, die Realität werde.

Realistisch betrachtet geht es um das Schorenareal, das sich vom brachliegenden Industriegebiet zum Kompetenzzentrum von nationaler Bedeutung wandeln soll: in Uptown Basel. Technologieunternehmen sollen sich dereinst hier ansiedeln, Logistiker sowie Firmen aus Industrieproduktion, Gesundheitswesen und Digitalisierung. Der vorgelegte Quartierplan umfasst mit knapp 39’000 m² etwas mehr als die Hälfte des rund 70’000 m² umfassenden Uptown-Perimeters.

Der Startschuss ist der Schlussakkord

Bis die vorgesehenen Investitionen von einer halben Milliarde Franken getätigt sind, die bis zu 100 Unternehmen sich ansiedeln, die 2500 kolportierten Arbeitsplätze existieren, die geplanten 192 Bäume Wurzeln schlagen und all die zusätzlichen Steuereinnahmen fliessen, die die Gemeinde so händeringend braucht, werden allerdings noch einige Jahre vergehen. Doch mit dem Quartierplan «Untere Weiden II», den die Gemeindeversammlung am Mittwochabend mit deutlichem Mehr guthiess, fällt nun der Startschuss.

Und nicht nur das: Besagter Startschuss ist gleichzeitig auch ein Schlussakkord. Die Weiterentwicklung des Schorenareals zieht auch einen Schlussstrich unter die wechselvolle Geschichte dieses Industriegebietes, das über die vergangenen drei Dekaden im Dornröschenschlaf gelegen habe. Das war Gemeindepräsident Markus Eigenmanns diplomatische Umschreibung dafür, dass es im Prinzip brachlag. Aus seiner Sicht ist alles am Projekt ausserordentlich: die Ausmasse, die Tragweite, das Potenzial.

Die Zweifler

Doch was gross und teuer ist, das ruft gewöhnlich auch Zweifler auf den Plan. Das ist in Arlesheim nicht anders. Insbesondere die Höhe des vorgesehenen Hochhauses – mutmasslicher Name: Birsturm – führte zu Widerstand. 60 Meter hoch soll dieser in den Himmel ragen – doppelt so hoch wie das PTT-Gebäude, das dem Hochhaus weichen soll.

Doch das Crescendo der demokratischen Instrumente – von einer rund zweistündigen Diskussion über einen Rückweisungsantrag bis hin zu einem Antrag auf Urnengang – verstummte ebenso schnell, wie es aufgeflackert war. Die progressiven Stimmen haben sich in Arlesheim durchgesetzt. Damit man künftig nicht mehr von Arlesheim als Heimat der Ermitage spreche, wie Gemeinderätin Ursula Laager ersann, sondern von «Arlesheim, der Heimat von Uptown Basel». Und wenn je ein Nobelpreisträger aus Arlesheim käme, dann ja wohl dank Uptown. Dank der Entscheidung an diesem geschichtsträchtigen Mittwochabend.



