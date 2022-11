Fair Trade Town – Arlesheim backt faire Guetsli Die Gemeinde Arlesheim veranstaltet am 3. Dezember ein Guetslibacken. Verwendet werden hierbei nur Zutaten aus fairem Handel. Linus Schauffert

In Arlesheim werden am 3. Dezember Guetsli gebacken. Foto: LAB

Arlesheim ist seit über einem Jahr eine Fair Trade Town. Eine zertifizierte sogar. Das bedeutet, dass sich die Gemeinde besonders für fairen Handel einsetzt. Auch die Stadt Basel erhielt am 14. Mai dieses Jahres die Auszeichnung, Birsfelden ist zurzeit im Bewerbungsprozess.

Was man dafür tun muss? Einige Kriterien erfüllen. Eine Gemeinde muss zunächst den offiziellen politischen Entschluss treffen, Fair Trade Town zu werden. Zudem müssen beispielsweise auf der Gemeindeverwaltung mindestens drei Produkte aus fairem Handel eingeführt und eine Arbeitsgruppe, die sich um das Etablieren von fairen Produkten in der Gemeinde kümmert, gegründet werden.

Nur Fair-Trade-Zutaten

All diese Punkte erfüllt die Gemeinde Arlesheim mit dem Ziel, «den nachhaltigen und fairen Konsum zu fördern und dabei die ganze Gemeinde mit einzubeziehen». So veranstaltet sie am Samstag, dem 3. Dezember, ein Weihnachtsguetslibacken für die Bevölkerung. Hierbei werden ausschliesslich Zutaten mit Fair-Trade-Label verwendet.

Begleitet wird der Event von der Leiterin der Gastronomie der Klinik Arlesheim, Sabine Hagg, die ab 13.30 Uhr die Interessierten beim Empfang der Klinik begrüsst. Um 15.30 Uhr ist das Backen vorüber, und die Guetsli können mit nach Hause genommen werden.

