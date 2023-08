Areal Ziegelei Ost in Allschwil – In diesem Quartier entstehen «Baumhäuser» und «Weggefährten» Ein 80 Meter hoher Turm, eine öffentliche Grünfläche und Raum für Gewerbe und Wohnen sollen auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei Passavant-Iselin entstehen. Lea Darina Buser

Vorne rechts soll ein 80 Meter hohes Hochhaus den Auftakt zum neuen Wohnquartier auf dem Areal der ehemaligen Ziegelei bilden. Foto: Atelier Beaufort / Bricks

Überall Holzpaletten und geparkte Autos, eine riesige Kiesfläche und nur wenige Menschen: Dieser Anblick bietet sich heute auf dem Areal Ziegelei Ost. Hier befindet sich nur noch wenig Gewerbe – die Obergeschosse dürfen aufgrund mangelnder Sicherheit nicht mehr genutzt werden.

Aus diesem Grund hat die Eigentümerin Petrusso AG die Firma Bricks beauftragt, das Areal zu entwickeln. In den nächsten Jahren soll auf dem Gebiet der ehemaligen Ziegelei Passavant-Iselin ein neues Quartier entstehen.

Die Gemeinde Allschwil, die Firma Bricks und der Kanton Baselland wollen auf den 45’000 Quadratmetern Kleinunternehmen ansiedeln und Wohnraum für etwa 500 bis 600 Personen schaffen. Aus dem Kiesplatz im ehemaligen Lehmabbaugebiet bei der bewaldeten Böschung soll ein öffentlich zugänglicher Park werden.

70 Prozent für Wohnraum

Den Auftakt zum Areal bildet der 80 Meter hohe Lettenturm, der sich gemeinsam mit einem weiteren Gebäude direkt am Weg befindet, der zur Lettenwiese führt. Marcel Jäggi von Pool Architekten, einem der beiden beteiligten Büros, spricht dabei von den «Weggefährten».

Einen weiteren Bereich stellen die drei «Hallen» dar, die auf sechs bis acht Geschosse aufgestockt werden sollen. Die Halle an der Binningerstrasse soll dem Gewerbe zur Verfügung stehen, die mittlere für eine gemischte Nutzung von Arbeiten und Wohnen, und die dritte soll ausschliesslich als Wohnraum dienen.

Als dritten und letzten Bereich bezeichnet Jäggi die «Baumhäuser». Hierbei handelt es sich um sechs Wohnhäuser mit Blick ins Grüne. Insgesamt würden 30 Prozent der Nutzfläche dem Gewerbe und 70 Prozent dem Wohnen zukommen, sagt Marcel Jäggi.

Umgeben von Bäumen: Aus dem Kiesplatz, der als eine Art Abstellplatz genutzt wird, soll eine öffentlich zugängliche Grünfläche werden. Foto: Atelier Beaufort / Bricks

Ziel sei ein durchmischtes Quartier: Je nach Strukturen der Gebäude könne man sich teilweise Eigentums- sowie Mietwohnungen vorstellen. Eines der Wohnhäuser könne zum Beispiel auch einer Genossenschaft gehören, sagt Raphael Frei von Pool Architekten.

Ausserdem wollen Pool Architekten aus Zürich und das Büro Westpol Landschaftsarchitektur aus Basel bei der Neugestaltung Wert auf Nachhaltigkeit legen.

Selbst wenn die Häuser nicht denkmalgeschützt sind, will man «wo immer möglich die imposanten Produktionsgebäude und weitere Häuser erhalten, instandsetzen und umbauen», wie es in der Medienmitteilung der Bricks AG heisst. So soll beispielsweise die Backsteinfassade erhalten bleiben, damit «der einzigartige Charakter» des Areals sichtbar bleibt.

So sieht das Quartier als Modell aus: Vorne links die «Hallen», rechts die «Weggefährten», hinten links die «Baumhäuser» und in die Ferne der Park. Foto: Atelier Beaufort / Bricks

Für Gewerbe und Anwohnende werde eine Tiefgarage mit weniger als 500 Parkplätzen zur Verfügung stehen. Ziel sei, dass möglichst wenige mit dem Auto unterwegs seien und der öffentliche Verkehr genutzt werde, erklären die Verantwortlichen.

Daher soll die Tramlinie 8, die heute an der Neuweilerstrasse endet, parallel zum Bau des Quartiers bis in die Binningerstrasse verlängert werden, wie die Baselbieter Regierung am Dienstag mitteilte. Auf diese Weise würde das Quartier an den Bahnhof SBB angebunden. Vorgesehen sind drei Haltestellen: Paradies, Letten und Gartenhof.

Im Frühjahr 2028 soll mit dem Bau der Verlängerung begonnen werden, der voraussichtlich drei Jahre in Anspruch nehmen wird. Die Regierung rechnet mit Gesamtkosten von 81,4 Millionen Franken, daran würden sich die Gemeinde Allschwil, der Kanton Basel-Stadt und Private mit einem Betrag von 15,8 Millionen Franken beteiligen.

Aufgrund von Beiträgen des Bundes im Rahmen des Agglomerationsprogramms Basel würden für den Kanton Baselland Nettoinvestitionen von 35,4 Millionen Franken bleiben.

Bezug frühestens ab 2030

Der Quartierplan funktioniere jedoch mit oder ohne Tram, sagen die verantwortlichen Architekten. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg: Als nächster Schritt erfolgt das Quartierplanverfahren der Gemeinde Allschwil mit öffentlicher Mitwirkung.

Voraussichtlich 2025 wird der Einwohnerrat den Quartierplan behandeln, mit dem Bezug der Gewerbe- und Wohnräume ist frühestens 2030 zu rechnen.

