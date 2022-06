Archäologische Sensation – Archäologen entdecken an der Freien Strasse Reste eines römischen Tempels Drei grosse Ausgrabungen und unzählige kleinere: Insgesamt durchforsten gegenwärtig rund 50 Archäologinnen und Archäologen den Basler Untergrund und werden fündig. Simon Erlanger

Ausgrabungsleiter Marco Bernasconi zeigt, dass der gefundene behauene Stein Teil eines Frieses eines Tempels oder anderen öffentlichen Gebäudes war. Wahrscheinlich war der rund 1800 Jahre alte Stein einst auch farbig bemalt. Foto: Simon Erlanger

Grund der erhöhten archäologischen Aktivität ist der Ausbau des Basler Fernwärmenetzes. Da die neuen Leitungsschächte tiefer zu liegen kommen als bisher, erhalten die Archäologen neue Möglichkeiten, der rund 2500 Jahre alten Basler Geschichte auf den Grund zu gehen, wie Marco Bernasconi, Ausgrabungsleiter bei der Archäologischen Bodenforschung, bei einem Presserundgang erklärt. Dies sei ein Glücksfall.

Dass man dabei fündig wird, demonstriert Bernasconi mit einem mächtigen, bearbeiteten Steinquader, der in der Freien Strasse auf Höhe der Buchhandlung Orell Füssli entdeckt wurde. Beim kunstvoll bearbeiteten Stein handelt es sich um ein Bruchstück eines Frieses eines römischen Tempels oder anderen öffentlichen Gebäudes. Wo dieses Gebäude stand, sei unklar.

Marco Bernasconi vermutet, dass der Quader im 3. Jahrhundert von Augusta Raurica nach Basel transportiert wurde. Damals kollabierte die Römerstadt aufgrund von Kriegen und Bürgerkriegen, während gleichzeitig die Grenze des Römischen Reiches an den Rhein zurückverlegt wurde.

Das spätrömische Basel mit befestigtem Münsterhügel, Birsig (links), der Freien Strasse (links) und der St.-Alban-Vorstadt (rechts vorn). Der Tempelfries war wohl in die Kastellmauer eingebaut und fiel irgendwann hinunter. Grafik: Archäologische Bodenforschung BS

Die Römerstadt wurde zum Steinbruch degradiert, mit dessen Material in unsicheren Zeiten das Kastell Kaiseraugst und der Basler Münsterhügel befestigt wurden. Der gefundene Tempelfries dürfte also in die spätrömische Befestigung Basel eingebaut gewesen sein.

Dass die Freie Strasse seit der Zeit der Römer ununterbrochen begangen und befahren wird, ist nun nachgewiesen. Insgesamt wurden acht übereinanderliegende Strassentrassees von der Antike bis in die Neuzeit gefunden.

Aus der wahrscheinlich beim Stadtbrand 1377 zerstörten und nie wieder aufgebauten Häuserzeile beim Marktplatz stammt dieses Aquamanile, ein Handwaschgerät in der Form eines Löwen aus dem 14. Jahrhundert. Foto: Simon Erlanger

Dass die Gegend im Mittelalter prominent besiedelt war, zeigen gefundene Artefakte einer gehobenen bürgerlichen oder adeligen Lebenswelt, so ein Handwaschgerät oder ein Kettenhemd. Die Freie Strasse fand übrigens ihre Fortsetzung in der St.-Alban-Vorstadt. Auch dort zeichnet sich Kontinuität seit der Römerzeit ab.

Im Graben an der St.-Alban-Vorstadt sind die Archäologen auf ein römisches Strassentrassee gestossen. Die Strasse verband den Basler Münsterhügel mit Augusta Raurica. Foto: Simon Erlanger

Auf einen bis anhin unbekannten frühmittelalterlichen Friedhof stiessen die Archäologen im Kleinbasel zwischen Rebgasse, Riehentorstrasse und Theodorskirche.

Archäologe Simon Graber legt an der Ecke Riehentorstrasse/Kirchgasse frühmittelalterliche Plattengräber frei. Sie geben Aufschluss über die frühe Geschichte des Kleinbasel, die weitgehend im Dunkeln liegt. Foto: Simon Erlanger

Bis jetzt fanden sie elf frühmittelalterliche Gräber, vermutet werden 500. Darunter befand sich ein Mädchengrab aus dem 6. Jahrhundert mit zahlreichen Perlen und anderen goldverzierten Grabbeigaben. Weitere wichtige Funde und vertieftere Erkenntnisse zur Basler Geschichte werden in der nächsten Zeit erwartet.

Ein Mitarbeiter der Archäologischen Bodenforschung legt eines der bis anhin unweit des Wettsteinplatzes gefundenen frühmittelalterlichen Skelette frei. Foto: Archäologische Bodenforschung BS

Simon Erlanger ist studierter Historiker und langjähriger Basler Lokaljournalist. Mehr Infos

