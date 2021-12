Posten teilweise geschlossen – Arbeitsüberlastung bei der Baselbieter Polizei Wegen der zahlreichen Einbrüche der vergangenen Tage und Wochen sowie der Corona-Pandemie kann die Polizei ihre Posten nicht mehr wie gewohnt öffnen.

Die Baselbieter Polizei setzt schon länger nicht mehr auf Polizeiposten, sondern auf Patrouillen. Archivbild Tamedia

Ab diesem Donnerstag können einige Polizeiposten im Kanton Basel-Landschaft vorübergehend Nachmittags geschlossen sein. Als Grund für die möglichen Schliessungen hat die Baselbieter Polizei in einer Mitteilung vom Mittwoch «Arbeitsüberlastung» angegeben.

Der Polizeistützpunkt in Liestal und das Anzeigebüro in Reinach hingegen sind ab sofort jeden Samstag geschlossen, wie in der Mitteilung steht.

Weiter nach der Werbung

Lage angespannt

Bei allen anderen Polizeiposten im Baselbiet kann es künftig sein, dass sie «lagebedingt» Nachmittags geschlossen sind. Die Grundversorgung bleibe «selbstverständlich» im ganzen Kanton gewährleistet.

Die Polizei reagiere damit auf eine «massive Mehrbelastung», hervorgerufen durch die Corona-Pandemie und die damit verbundene Kontrolltätigkeit. Zudem habe die Polizei in den vergangenen Wochen mehrere Einsätze in anderen Kantonen geleistet und die Lage bezüglich den Einbruchdiebstählen im Kanton sei angespannt, weshalb das Sicherheitsdispositiv angepasst worden sei.

SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.