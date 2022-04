Rückgang auf 2,4 Prozent – Arbeitslosigkeit nimmt im März leicht ab Die Lage auf dem Schweizer Arbeitsmarkt hat sich im letzten Monat weiter verbessert. Die Arbeitslosenquote sinkt auf 2,4 Prozent.

Insgesamt sind Ende März 109’500 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren angemeldet gewesen. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Zahl der Arbeitslosen hierzulande ist im Vergleich zum Vormonat Februar leicht gesunken. Die Arbeitslosenquote liegt neu bei 2,4 Prozent, zuvor wurden 2,5 Prozent registriert.

Wenn saisonale Einflüsse herausgerechnet werden, sank die Arbeitslosenquote ebenfalls leicht – und zwar auf 2,2 von 2,3 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Donnerstag mitteilte. Insgesamt waren Ende des Berichtsmonats 109'500 Personen bei den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV) als arbeitslos gemeldet. Das waren 8470 weniger als im Monat davor. Die Verbesserung war mit Blick auf die Alterskategorien, Regionen, Geschlecht und Nationalität breit abgestützt.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat, der noch relativ stark von der Coronakrise bestimmt war, ging die Arbeitslosenzahl um fast 50'000 Personen zurück.

Damit hat sich die Lage am Arbeitsmarkt im März in etwa im Rahmen der Erwartungen entwickelt. Ökonomen hatten im Schnitt mit einer ausgewiesenen Quote von 2,3 bis 2,4 Prozent gerechnet sowie einer saisonbereinigten Quote von 2,2 Prozent.

Auch für die Jobsuche haben sich die Aussichten aufgehellt: Während die Zahl der Stellensuchenden im März um 4,1 Prozent auf 193'595 abnahm, erhöhte sich die Zahl der gemeldeten offenen Stellen um rund 4,9 Prozent auf 71'138. Davon unterlagen 56'686 der Stellenmeldepflicht für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent.

Etwas mehr Kurzarbeit

Bei der Kurzarbeit setzte sich der Abwärtstrend nicht fort. Im Januar, zu dem die aktuellsten Zahlen vorliegen, waren 53'735 Personen von Kurzarbeit betroffen, knapp 28 Prozent mehr als im Monat davor. Gleichwohl ist die Zahl noch immer deutlich kleiner als auf den Höhepunkten der Coronapandemie, als mit dem Instrument die negativen Effekt der Krise abgefedert wurden.

Zum Vergleich: Im Frühling 2020 hatte für fast 1,4 Millionen Menschen Kurzarbeit gegolten, in der zweiten Corona-Welle war die Zahl dann im Februar 2021 nochmals auf gut 520'000 geklettert.

