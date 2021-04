Anlass für Stellensuchende – Arbeitslose über 50 können sich in Basel präsentieren Der Gewerbeverband Basel-Stadt bringt Firmen und Personen zusammen, die eine Stelle suchen. Am 28. April gibt es einen Online-Anlass. Mischa Hauswirth

Wer eine Stelle sucht und über 50 ist, hat es oft schwer, weil er für Gewerbeverband zu teuer ist. Der Arbeitgeberverband Basel-Stadt gibt mit einem Kennenlern-Anlass Gegensteuer. Foto: Tamedia-Archiv

Die Corona-Krise ist weder auf medizinischer noch auf wirtschaftlicher Ebene ausgestanden – dies wird auch eine Auswirkung auf die älteren Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben. Die Zahl der Arbeitslosen über 50 steigt an. Sensibilisiert für dieses Thema der älteren Arbeitslosen, die es oft schwerer haben, wieder einen Job zu finden, ist der Gewerbeverband Basel-Stadt. Er bietet deshalb schon seit 2018 sogenannte Stellenkontaktbörsen an. Das sind Treffen zwischen älteren Arbeitslosen auf Stellensuche und Firmen, die Stellen zu vergeben haben und sich nicht scheuen, von der Erfahrung der über 50-Jährigen zu profitieren, auch wenn höhere Sozialleistungen und Vorsorgeprämien anfallen. In einem kurzen Gespräch können sich die beiden Parteien kennen lernen und checken, ob sie sich für konkretere Verhandlungen erneut treffen wollen.

Am 28. April ist wieder eine solche Kontaktbörse, nachdem sie 2020 wegen Corona ausgefallen ist. Doch dieses Mal nicht physisch in einer Halle wie 2019, sondern online. «Bei 30 Firmen sind insgesamt 420 Termine buchbar», sagt David Weber vom Gewerbeverband Basel-Stadt. Es sei schwierig abzuschätzen, ob das Interesse grösser oder kleiner sei, wenn man sich online registrieren müsse. Unbeantwortet müsse auch die Frage bleiben, ob sich Personen, die schon ein Jahr arbeitslos seien, genauso Zoom-erprobt seien wie jene, die sich beruflich damit auseinandersetzen müssten, erklärt Weber. Interessierte können sich beim Gewerbeverband Basel-Stadt über den Anlass informieren oder sich hier anmelden.

Immerhin kam es 2018 und 2019 zu je sechs abgeschlossenen Arbeitsverträgen aufgrund dieser Treffen. Mitgemacht haben im Jahr 2018 474 Stellensuchende (66 Prozent Männer, 34 Prozent Frauen), im Jahr 2019 waren es 495 Stellensuchende (47 Prozent Männer, 53 Prozent Frauen).

Zurzeit ist für den Herbst eine zweite Durchführung des Anlasses vorgesehen. Wann genau, ist unklar. Das hänge auch davon ab, wie gut nach dem Online-Anlass nachgefragt werde. Der Gewerbeverband wartet die Ausführungen der Veranstaltung vom 28. April ab. Es sei ja offen, ob und wie im Herbst das Ganze physisch durchführbar wäre, meint Weber. Online könne man das sicher wieder machen. «Aber eben, da wollen wir noch schauen, wie es ankommt.»

