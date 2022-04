Dreiste Covid-Betrüger in den USA – Arbeitslose mit Mega-Mansions, Drogenabhängige mit Sportwagen Betrügerinnen, Impfgegner und Gangsterbanden rissen enorme Löcher in die Hilfsprogramme der US-Regierung. Die meisten Täter dürften straflos davonkommen. Walter Niederberger

Arbeitslos und trotzdem Villenbesitzer: Ein Covid-Betrüger kaufte sich diese Mansion in Zentralflorida. Foto: Screenshot WKMG-TV

Ein Drogenabhängiger in Florida erschlich sich 3,9 Millionen Dollar an Hilfsgeldern aus einem Stützungsprogramm, kaufte damit einen Lamborghini Huracán für 318’000 Dollar und bezog eine Suite in einem Luxushotel.

In New Jersey und Colorado wurden impfunwilligen Kunden gegen Geld gefälschte Impfausweise ausgestellt.

In Kalifornien nutze eine Naturheilkundige mit «homöoprophylaktischen Immunisierungs-Pillen» die Angst von Patienten vor einer Infektion aus.