Basler Wirtschaft – Arbeitskräfte verzweifelt gesucht Die Gesellschaft wird immer älter, den Unternehmen fehlt der Nachwuchs. Der Arbeitgeberverband Region Basel will deshalb noch nicht ausgeschöpftes Potenzial auf dem Arbeitsmarkt besser nutzen. Kurt Tschan

Geht es nach dem Willen der Arbeitgeber, sollten Teilzeitjobs ausgebaut werden. Bei Homeoffice zeigen sie mehr Verständnis als früher. Foto: Thomas Trutschel / Photothek via Getty Images

800’000 zusätzliche Rentner in 20 Jahren. 2040 wird bereits jeder Vierte in der Schweiz AHV-Leistungen beziehen. Während der Anteil der über 80-Jährigen zwischen 2020 und 2040 von 6 auf 9 Prozent steigen wird, nimmt jener der 20- bis 64-Jährigen von 61 auf 56 Prozent ab. Kommen derzeit drei Erwerbstätige auf einen Rentenbezüger, so werden es 2040 nur noch 2,3 sein.