Berufsberatung mitten in der Laufbahn – Arbeitnehmer über vierzig sollen für die Zukunft gewappnet werden Ein neues Programm von Bund und Kantonen soll verhindern, dass ältere Arbeitnehmer brutal ausrangiert werden. In den beiden Basel wird es ausprobiert. Simon Erlanger

Das Projekt Viamia bietet eine Standortbestimmung und eine Analyse der beruflichen Laufbahn der reiferen Arbeitnehmer. Es besteht vor allem aus beratenden Gesprächen. Foto: zvg / BIZ Bottmingen

Es sind unsichere Zeiten, alte Gewissheiten fallen in sich zusammen, nichts scheint mehr vorgegeben, schon gar nicht die früher so festgefügten Berufswelten. Gerade auch wenn man die 40 überschritten hat, stellt man sich Fragen: Bin ich auf dem richtigen Weg? Geht es so weiter wie bisher? Oder werde ich brutal ausrangiert, wenn ich über 50 Jahre alt bin? Droht dann Altersarmut? Soll ich nicht noch einmal was komplett Neues versuchen? Hätte ich hierfür überhaupt die notwendigen Qualifikationen?

Antwort auf diese existenziellen Fragen soll nun ein neues Programm liefern, das die beiden Basel als Pilotprojekt seit kurzem anbieten. «Viamia ist eine Initiative des Bundes in Zusammenarbeit mit den Kantonen und richtet sich an alle erwerbstätigen Personen über 40 Jahre, die sich mit ihrer beruflichen Laufbahn auseinandersetzen wollen», sagt Maya Schenkel, Leiterin des Berufsinformationszentrums (BIZ) in Bottmingen. «Das Projekt besteht aus einer Standortbestimmung samt Laufbahnberatung.»