Streiks in der Nordwestschweiz – Arbeiter bestreiken heute 400 Baustellen Die Verhandlungen um die künftigen Arbeitsbedingungen der Bauarbeiter in der Schweiz laufen. Die Forderungen der Arbeitgeber und die Gewerkschaften Unia und Syna treiben die Betroffenen auf die Strasse. Mirjam Kohler

Die Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter der Region Nordwestschweiz demonstrieren am Dienstag für bessere Arbeitsbedingungen. Foto: Mirjam Kohler

Am Dienstagmorgen lag die Baustelle des Neubaus des Naturhistorischen Museums Basel an der Entenweidstrasse brach. Statt Bauarbeiter befanden sich einzelne Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens auf dem Gelände.

Auf der gegenüberliegenden Strassenseite hatten sich rund 150 Männer versammelt, viele von ihnen mit einem Unia-Käppi und einer Trillerpfeife ausgestattet. Gemäss Unia-Sekretärin Mirjana Vucković steht heute auf 400 Baustellen in der Nordwestschweiz alles still. Der Grund: Die Bauarbeiter streiken für bessere Arbeitsbedingungen.

Bei der Baustelle des Neubaus des Naturhistorischen Museums Basel ging am Dienstagmorgen gar nichts. Foto: Mirjam Kohler

Dies vor dem Hintergrund der Verhandlungen zum neuen Landesmantelvertrag (LMV) der Bauarbeiter. «Die Konditionen, die jetzt seitens Baumeister im Raum stehen, sind nicht tragbar. Sie fordern eine Woche mit bis zu 58 Stunden Arbeitszeit, also 48 Stunden plus zehn Stunden Reisezeit. Das ist unmenschlich. Wir kämpfen dafür, dass das nicht zur Realität und Normalität wird.»

Der LMV läuft Ende 2022 aus. Betroffen sind rund 80’000 Arbeitnehmende in der ganzen Schweiz. In den beiden Basel und dem Kanton Aargau sind insgesamt rund 7700 Arbeiterinnen und Arbeiter dem LMV unterstellt. Die letzte Verhandlungsrunde findet am 14. November statt.

Demonstration in Basel

Die Unia fürchtet, dass die neue flexible Arbeitszeitgestaltung dazu führen würde, dass die Bauarbeiter jederzeit einsatzbereit sein müssten, was nicht mal dem Gesetz entsprechen würde, erklärt Vucković. Nicht einverstanden sind die Gewerkschafter der Unia und Syna auch damit, dass gerade auch ältere Bauarbeiter in tiefere Lohnklassen eingestuft werden können. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass mit immer weniger Bauarbeitern gebaut werde. Dies könne zu schweren Unfällen und Todesfällen führen. Auch die allgemeine Gesundheit sei durch die schweren Arbeitsbedingungen gefährdet.

Die Betroffenen fordern mehr Schutz für ihre Gesundheit, für ihr Privat- und Familienleben sowie mehr Schutz für ältere Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter. Auf der Liste der Forderungen stehen zudem fairere Löhne. So wird etwa ein Teuerungsausgleich verlangt.

Um 11.15 Uhr haben sich alle streikenden Bauarbeiter im De-Wette-Park versammelt. Derzeit findet eine Demonstration statt, die durch die Stadt bis zum Theodorskirchplatz führt. Rund 1000 Personen nehmen teil. Laut der Gewerkschaft Syna finden auch am Bahnhof Liestal auf der Baustelle und beim Kantonsspital Aarau Aktionen teil.

Der Tramverkehr in der Basler Innenstadt ist durch den Protest lahmgelegt. Betroffen sind die Linien 1, 11, 14, 15, 16, 2, 3, 6 und 8 im Bereich zwischen Bankverein und Schifflände, wie die BVB mitteilen.

Update folgt …

Mirjam Kohler ist News-Redaktorin und Gerichtsreporterin in Basel.

