Patrick Tschans Panoptikum – Arbeiten statt betteln Bettler und Bettlerinnen waren schon im 18. Jahrhundert ein Thema in Basel. Der Umgang damit spiegelt stets die gesellschaftlichen Verhältnisse der Zeit. Meinung Patrick Tschan

Strassenbettler geben in diesem Winter den Anstoss zu hitzigen politischen Debatten in Basel. Foto: Dominik Plüss (Tamedia AG)

Sie muss genervt haben, diese ständige Bettelei. Während man in der Sonntagsrobe zum Kirchgang ins Münster schritt, säumten sie zu Hunderten die Gassen, streckten stumm und demütig zerschlissene Hände hin, Dreistere zupften an den Rockzipfeln, und Frauen mit schmutzigen Gesichtern hielten einem schreiende, stinkende Babys vor die Nase, sodass man panikartig zum parfümgetränkten Fazzenetli griff. Tagein, tagaus appellierte die Vielzahl der Armen an das schlechte Gewissen der Basler Patrizier und hoffte, dass diese es mit dem Gebot der Nächstenliebe in Form eines Stücks Brot oder mit einem kleinen Batzen beruhigen würden.